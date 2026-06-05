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La estafa de la Medalla de Oro en Filología

Y el premio es… ¡para mí!

María José Santacreu
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

En 2016, Florent Montaclair, un desconocido profesor de Literatura del Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Franco Condado –el instituto de formación docente de esta región del este de Francia–, recibió, en la Asamblea Nacional, un galardón que se describía como el equivalente a un premio Nobel. Diez años más tarde se ha develado que el premio es un fraude de audacia formidable y ejecución asombrosamente sencilla, ideado y ejecutado por un solo hombre.

Medallas de Oro exhibidas en el sitio web de la falsa Sociedad Internacional de Filología. insop.org/

Ahora lamentamos que Emmanuel Carrère ya haya escrito El adversario, la trágica historia de Jean-Claude Romand, el hombre que se inventó una vida y un trabajo como médico e investigador y que, a raíz de que ese inmenso castillo de naipes empezaba a derrumbarse, asesinó a sus dos hijos, a su esposa, a su madre y a su padre. Florent Montaclair, por fortuna, no mató a nadie para ocultar su mentira, aunque su familia –también dos hijas, esposa, padres– deben estar preguntándose quién es en realidad esa persona que pensaban que conocían bien. Jean Claude y Florent comparten, sin lugar a dudas, un singular talento para el engaño y, sobre todo, los nervios de acero o la psicopatía para planificar una mentira pública colosal y vivir muchos años a su amparo. Curiosamente, comparten también la regió...

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Publicado en: Cultura Edición 2115
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