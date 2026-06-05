Y el premio es… ¡para mí!

Ahora lamentamos que Emmanuel Carrère ya haya escrito El adversario, la trágica historia de Jean-Claude Romand, el hombre que se inventó una vida y un trabajo como médico e investigador y que, a raíz de que ese inmenso castillo de naipes empezaba a derrumbarse, asesinó a sus dos hijos, a su esposa, a su madre y a su padre. Florent Montaclair, por fortuna, no mató a nadie para ocultar su mentira, aunque su familia –también dos hijas, esposa, padres– deben estar preguntándose quién es en realidad esa persona que pensaban que conocían bien. Jean Claude y Florent comparten, sin lugar a dudas, un singular talento para el engaño y, sobre todo, los nervios de acero o la psicopatía para planificar una mentira pública colosal y vivir muchos años a su amparo. Curiosamente, comparten también la regió...
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