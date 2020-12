Y se apagaron las bombitas amarillas

Cuando en octubre fue noticia que el Carnaval de Rio de Janeiro se suspendía por primera vez desde 1932, en las conversaciones uruguayas no sonaron demasiadas alarmas: «Eso acá es imposible, mirá si no va a haber carnaval». Claro, los números del avance del coronavirus en Brasil asustaban y la actitud de su presidente no ayudaba mucho, mientras que la cantidad de afectados directos en Uruguay era particularmente baja y hasta fue tomada casi como un conteo diario que pretendía llegar a cero. Hoy ese conteo se dio vuelta, la imagen de país-ejemplo-frente-a-la-pandemia comenzó a diluirse y, en consecuencia, los carnavales departamentales planificados para 2021 empezaron a suspenderse.

Quien hoy asoma la cabeza al complejo mundo del carnaval montevideano se encontrará con un entramado part...