Mariam Jarada, de 14 años, expresa su miedo a dormir debido a las pesadillas. «El sonido de los aviones y los bombardeos me da pánico. Cada vez que intento dormir, me atenaza un miedo a que algo malo esté ocurriendo. He llegado a un punto en el que ya no quiero dormir; no soporto más pesadillas.»

En la Franja de Gaza viven alrededor de un millón de niños. Muchos menores y jóvenes nacidos aquí han estado expuestos a los bombardeos y los ataques aéreos durante las cuatro guerras israelíes anteriores –en los años 2008, 2012, 2014 y 2021–, además de a varios ataques, y ahora vuelven a estarlo en 2023.

Cuando comenzaron los bombardeos en la ciudad de Gaza, la niña Dana Shamiya, de 11 años, escribió a bolígrafo una carta y la colocó bajo la almohada de su madre. El mensaje decía: «Todo es aterrador y da miedo. Ha sido mi cumpleaños y no he soplado las velas. No recibí regalos ni nada. Echo de menos a mi padre y a mis hermanos. Me siento como si estuviera ardiendo. Casi me vuelvo loca, Dios».

Decenas de miles de niños sufren distintos síntomas psicológicos relacionados con el miedo a los bombardeos. Entre estos síntomas se encuentran la depresión, la ansiedad, los trastornos de conducta, las pérdidas de orina, la irritabilidad y un largo etcétera. «Dana expresó el miedo y la ansiedad que ella y el resto de mi familia estamos experimentando en Gaza a causa de los ataques aéreos y los cañones que no dejan de disparar», explica Mohammed Shamiya, hermano de Dana.

Save the Children, organización internacional no gubernamental con sede en Reino Unido, ha advertido que las secuelas de la situación en Gaza seguirán afectando a los niños durante muchos años. La organización destaca que los niños de Gaza experimentan miedo persistente y privación del sueño y que muestran signos de ansiedad como temblores continuos y micción involuntaria.

Además, Save the Children asegura que «no hay ningún niño a salvo en Gaza en estos momentos. Al menos 4.412 niños han muerto desde que comenzó el ataque israelí contra Gaza [este artículo se publicó originalmente el 9 de noviembre, este miércoles 15 la cifra era de 4.710]. Los niños que sobrevivan sufrirán secuelas mentales a largo plazo: ninguno ha salido ileso».

En otro hogar, Bassem al Shawa, de 51 años, intenta calmar a su hija Marah, de 9 años y medio, al oír los bombardeos israelíes. Dice: «Cuando mi hija oye el sonido de cualquier explosión, empieza a gritar y a llorar y dice: “No quiero morir y quiero estar contigo”».

«Varios días después del ataque israelí a Gaza, Marah cayó en un estado de miedo, mostrando síntomas preocupantes de deshidratación y una coloración amarillenta en la cara. Al principio atribuí su angustia al ruido constante de los ataques aéreos israelíes, pero las terribles circunstancias de los hospitales, desbordados por el gran número de víctimas, me impidieron buscar atención médica inmediata», explicó Bassem.

Y añadió: «A medida que pasaban las semanas, el estado de Marah se deterioró aún más. Hasta tres semanas después no conseguí llevarla al centro de salud más cercano, donde descubrimos que había desarrollado anemia debido a una grave desnutrición». El miedo de Marah le había dificultado enormemente la ingesta de alimentos.

El psiquiatra Mohammad Abu al Sabah advirtió en las redes sociales que los niños de la Franja de Gaza que han sufrido traumas importantes pueden correr el riesgo de desarrollar tendencias violentas. Explicó que las consecuencias psicológicas de esas experiencias traumáticas suelen manifestarse en forma de comportamientos perturbadores y agresivos. Las guerras, señaló, tienden a contribuir a una mayor prevalencia de la violencia entre los niños, ya sea en el entorno escolar o en sus hogares.

Según Abu Al Sabah, una mayoría significativa de los niños de la Franja de Gaza se enfrenta a problemas de salud mental como depresión, ansiedad y trastornos del comportamiento, lo que subraya la urgente necesidad de apoyo e intervención en materia de salud mental.

«¿Qué culpa tiene esta niña de contraer la enfermedad junto con el miedo? Francamente, no sé cómo tratarla dadas las difíciles circunstancias vitales en las que vivimos. Siempre cuido de mi hija y le doy de comer lo mejor posible, pero en Gaza, la calamidad te llega tan hondo que no te lo esperas», dijo Al Sabah.

Según Save the Children, 80 por ciento de los niños de Gaza muestran signos de angustia emocional debido a los continuos ataques. Naciones Unidas ha emitido repetidas advertencias de que Gaza puede convertirse pronto en un lugar inhabitable. Los niños de Gaza se enfrentan ahora no solo a las crisis de pánico, sino también a una grave escasez de alimentos, lo que hace surgir el alarmante espectro de la hambruna y la catástrofe humanitaria que se cierne sobre la Franja. [Este jueves el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que la población de la Franja de Gaza se enfrenta a la posibilidad inmediata de morir de hambre debido a la escasez de alimentos impuesta por el bloqueo israelí].

(Publicado originalmente en CTXT.)