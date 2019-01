Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo

La nueva serie de Chuck Lorre, creador de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”, que acaba de llevarse dos Globo de Oro, uno como mejor serie de comedia y otro para su protagonista, Michael Douglas, es un retrato sin edulcorantes sobre la vejez y la amistad.

Chuck Lorre se convirtió en uno de los showrunners más importantes de la televisión estadounidense con dos series de gran popularidad, Two and a Half Men (emitida entre 2003 y 2015) y The Big Bang Theory (al aire desde 2007 y actualmente en su duodécima y última temporada), que marcaron una época en la pantalla chica. Aquel modelo de ficción de largo aliento que se emitía en canales de televisión para abonados a razón de un episodio por semana se volvió anacrónico de un tiempo a esta parte. Hoy, en la era del streaming y los ep...