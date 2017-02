“Lo que me queda claro es que me quisieron matar. No sé por qué, pero me quisieron matar.” Las palabras fueron pronunciadas por la periodista Isabel Prieto en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (Apu). La presidenta de Apu, Victoria Alfaro, dejó claro que irán hasta las “últimas consecuencias” para llegar al fondo del asunto e incluso, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales.