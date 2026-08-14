60 años no es nada

El martes los organizadores del acto del PIT-CNT armaron el estrado de espaldas al Palacio Legislativo, mirando hacia Fernández Crespo. En los discursos de la jornada, como es habitual, casi que no quedó reivindicación gremial sin plantear, pero hubo énfasis: el de más presupuesto para la educación, el del fin de la precarización (ejemplificada en el caso de los trabajadores de los refugios), el del respeto (cuyo contraejemplo fue el despido intempestivo de los trabajadores de Vibrantz Color SA, ocurrido el 1 de agosto pasado) y el de la falta de empleo. Quien observase la realidad con un solo ojo podría sorprenderse respecto a este último. De acuerdo a los números del Instituto Nacional de Estadística cerrados a junio, se ha completado un año con una desocupación inferior al 8 por ciento,...