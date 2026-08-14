 60 años no es nada - Semanario Brecha
Edicion 2125 Suscriptores
EL PARO DEL MARTES Y LA NUEVA ETAPA DEL MOVIMIENTO SINDICAL

60 años no es nada

Salvador Neves
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Cada rendición de cuentas trae consigo un paro y una serie extensa de reivindicaciones que, a la distancia, puede verse como una lista desordenada de deseos divergentes. El del martes tuvo, sin embargo, énfasis bien discernibles: la presentación de una plataforma de largo aliento, la demanda de recursos para la educación, la seguridad del empleo y la denuncia de la precarización laboral.

Paro general parcial convocado por el Pit-CNT, el 11 de agosto. Héctor Piastri.

El martes los organizadores del acto del PIT-CNT armaron el estrado de espaldas al Palacio Legislativo, mirando hacia Fernández Crespo. En los discursos de la jornada, como es habitual, casi que no quedó reivindicación gremial sin plantear, pero hubo énfasis: el de más presupuesto para la educación, el del fin de la precarización (ejemplificada en el caso de los trabajadores de los refugios), el del respeto (cuyo contraejemplo fue el despido intempestivo de los trabajadores de Vibrantz Color SA, ocurrido el 1 de agosto pasado) y el de la falta de empleo. Quien observase la realidad con un solo ojo podría sorprenderse respecto a este último. De acuerdo a los números del Instituto Nacional de Estadística cerrados a junio, se ha completado un año con una desocupación inferior al 8 por ciento,...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edicion 2125 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 1875
Con Viviana Núñez, del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines

«Las discusiones de género tienen que estar sobre la mesa»
Soledad Castro Lazaroff