A contrapelo del Uruguay feliz

—¿Cómo entraste en contacto con la obra de Carla Witte?

—En el marco de mi doctorado. Mi hipótesis era que existió una tendencia expresionista en el arte en América Latina que se fue erosionando, borrando, y muchos artistas quedaron en territorios desconocidos, innombrados, porque, por motivos políticos, académicos, ideológicos, se decidió no usar los mismos términos que en Europa. Entonces, algunos pintores quedaron sumidos en el indigenismo a pesar de usar elementos formales, temáticos y principios estéticos del expresionismo. Esta cuestión, si bien permitió singularizar nuestro arte en esa larga lucha por separarnos de Europa, no dejó a nuestros artistas en pie de igualdad. Cuando se habla de expresionismo en el mundo se habla de Europa y no de artistas de otras regiones que tuviero...