A la sombra del Tala

El próximo 16 de marzo, a 30 años de su fallecimiento, el recuerdo de Hugo ingresará al mapa de su Tala natal a través de una calle que ese día será bautizada con su nombre.

Su estancia en la ciudad –que en 1917 era poco más que un pueblito– fue breve, pero esos pocos años, que no llegaron a diez, bastaron para marcar toda su vida con la huella misteriosa con que la infancia suele quedarse para siempre en nosotros. Sin perjuicio del entrañable vínculo que entabló luego con Montevideo, aquel Tala cada vez más lejano en el tiempo siguió siendo una raíz persistente, síntesis luminosa de un tiempo mítico que permaneció intacto dentro de él.

Es lindo imaginar que, más de 100 años después, aquel chiquilín vuelve a casa. Para ello fue decisivo el empeño con que las autoridades departamentales de Canelones hicieron suya la iniciativa impulsada, entre otros vecinos, por Mario Rodríguez y María Camejo. Maestro y maestra rural, Mario y María se pusieron el proyecto al hombro y, luego de cumplir con las gestiones correspondientes, lograron el propósito que hoy celebramos: unir para siempre el nombre de Hugo con el querido paisaje donde todo empezó.