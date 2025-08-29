A los pies del emperador – Semanario Brecha
Edición 2075
Mientras Europa se arrodilla ante Trump, Ucrania no logra revertir los avances rusos

A los pies del emperador

Francisco Claramunt
29 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Tres años y medio después de iniciada, la guerra de Ucrania parece inclinarse cada vez más decididamente del lado ruso, a pesar de los esfuerzos de una Unión Europea que hace todo por perpetuarla y sigue rogando al amigo americano que no la deje sola.

Tren de pasajeros destruido por un ataque ruso, en Kiev, Ucrania, el 28 de agosto Efe, Epa, Maxym Marusenko

«Yo, Asurbanipal, rey del universo, señor de Asiria, he recibido aquí el homenaje de los reyes de los cuatro ángulos de la Tierra. A Nínive han venido a besar mis pies, con sus tributos y regalos, como corresponde a mi majestad.» Con mínimas actualizaciones, esta inscripción de un relieve neoasirio de 27 siglos de antigüedad bien podría adornar una de las novísimas placas con las que Donald Trump, señor de Estados Unidos, acaba de pavimentar el rosedal de la Casa Blanca. Tampoco desentonaría como pie de foto de la última visita de líderes europeos a ese establecimiento. Allí, el 18 de agosto, ocho de ellos se sentaron alrededor del escritorio del magnate neoyorquino y se turnaron ante cámaras en profusos agradecimientos, lisonjas y otras reverencias. «Señor presidente, querido Donald», le ...

Edición 2075 Mundo
Palabras clave:

