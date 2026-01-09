El nuevo cuño imperial

«La guerra es la continuación de la política por otros medios» es la célebre frase de Carl von Clausewitz que parecería explicar la estrategia de Estados Unidos respecto de Venezuela. Sin embargo, ni el voluminoso manual del teórico militar prusiano que la contiene, publicado en 1832, ni sus homólogos modernos en los think tanks estadounidenses son capaces de pronosticar que los escenarios posteriores a una guerra garanticen los objetivos de quienes la inician. En 1999, el gobierno de William Clinton intentó la primera guerra quirúrgica para derrocar al gobierno de Slobodan Milošević en Yugoslavia. No lo logró. Los bombardeos estratégicos de la OTAN podían destruir edificios gubernamentales, canales de televisión, instalaciones militares, pero no podían desde el aire sustituir un gobierno ...
