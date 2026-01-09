El nuevo cuño imperial - Semanario Brecha
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Tras la intervención en Venezuela

El nuevo cuño imperial

Javier Gómez Sánchez
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

La acción de más puro cuño imperial que desembocó en el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tiene algunos rasgos novedosos: es la primera de su tipo de Estados Unidos en América del Sur, se realizó sin «cobertura ideológica» alguna (el petróleo y la competencia con China fueron sus objetivos admitidos) y no se ha acompañado (al menos hasta ahora) de un intento de cambio de régimen, como sucedió en Irak o en Libia. Las amenazas a otros países con invasiones, bloqueos e intervenciones del más diverso tipo apuntan, además, a dar una sensación de omnipotencia de parte de un imperio que se ve acosado y a llevarse por delante a cualquiera que se le plante, en un contexto de desnorteo de las izquierdas. De todo eso, de las reacciones que se han producido aquí y en el mundo, trata la siguiente cobertura.

Manifestante frente a la embajada de Estados Unidos, en El Salvador, el 3 de enero. Xinhua, Alexander Peña.

«La guerra es la continuación de la política por otros medios» es la célebre frase de Carl von Clausewitz que parecería explicar la estrategia de Estados Unidos respecto de Venezuela. Sin embargo, ni el voluminoso manual del teórico militar prusiano que la contiene, publicado en 1832, ni sus homólogos modernos en los think tanks estadounidenses son capaces de pronosticar que los escenarios posteriores a una guerra garanticen los objetivos de quienes la inician. En 1999, el gobierno de William Clinton intentó la primera guerra quirúrgica para derrocar al gobierno de Slobodan Milošević en Yugoslavia. No lo logró. Los bombardeos estratégicos de la OTAN podían destruir edificios gubernamentales, canales de televisión, instalaciones militares, pero no podían desde el aire sustituir un gobierno ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Acento: Imperialismo en crudo Edición 2094 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
Trump debilitado

La presidencia pinball

Jorge A. Bañales
Acento: Imperialismo en crudo Suscriptores
El secretario de Guerra y sus cruzadas

Honestidad brutal

Daniel Gatti
opinion
Acento: Imperialismo en crudo
La libertad del mundo antiguo y la dialéctica del amo y el escalvo

Venezuela delenda est

Constanza Moreira
Edición 2094
Congo, Estados Unidos, España

Punto y seguido

Daniel Gatti
Acento: Imperialismo en crudo
La «doctrina Donroe» y la revaloración del imperialismo

El viejo imperio navegando en nuevas realidades

Aldo Marchesi