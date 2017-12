Adiós, muñequito lindo

José Arenas, distinguido poeta, letrista de tango y performer, debuta en el género narrativo y lo hace con el pie derecho. Con Los rotos, su recientemente publicada novela breve, Arenas logró cimentar un tipo de narrativa que no es muy corriente por estos lares y que integra, como un gran catalizador, desde el folletín pop de Manuel Puig y las crónicas de Pedro Lemebel hasta la fábula tradicional y el lenguaje del chat, el lunfardo tanguero y el tono lacrimoso de Alejandra Pizarnik.

Pero además de ese gran abanico que comporta, a su vez, un estilo propio, Los rotos no le escapa a la anécdota: Muñeco es un ex vocalista en un grupo dark de música industrial, con una flacura que aumenta su sex appeal y un deseo incierto y trascendental de querer ser algo más de lo que es. De ese modo, el amo...