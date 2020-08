Al borde del derrape

Parece que hoy no van a venir a sacarnos. Por lo menos no se los ve; capaz que están escondidos por ahí.» Así daba la bienvenida el dirigente de la Intersindical de San José del PIT-CNT, Santiago Ponce, a la concentración de un centenar de personas que se realizó el miércoles a escasos metros de la terminal de ómnibus de San José de Mayo. La actividad, a la que concurrieron Fernando Pereira y Marcelo Abdala, presidente y secretario general de la central, respectivamente, tenía como objetivo respaldar a 15 trabajadores de la empresa de transporte colectivo COTMI, que están en conflicto hace meses y el martes 4 de agosto estuvieron a punto de ser desalojados por la fuerza de la terminal por personal de la Guardia Republicana, tras una orden que no se habría dado en San José y de la que el M...