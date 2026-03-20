Al final del túnel - Semanario Brecha
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La reforma del transporte metropolitano, capítulo 2

Al final del túnel

Salvador Neves
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Mientras se decide qué hacer con el manido túnel de 18, hay varias complejidades relacionadas con la reforma del transporte metropolitano que flotan en el aire. ¿Qué pasará con el norte y el oeste? ¿Y con el precio del boleto? ¿Qué rol jugarán las empresas? ¿Los autos seguirán primando? ¿Cómo impactará en el precio del suelo? Quizás demasiadas cuestiones para resolver entre cuatro paredes.

Héctor Piastri.

«Esto no se trata de ver cómo pongo un troncal arriba de lo que hay, resolver lo del túnel y después irme para mi casa. Al otro día de cerrar esto, vamos a tener mucho que hacer», decía a Brecha Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), días atrás. «Hay un tema del que no hemos hablado, pero es muy importante», advirtió el jerarca, y siguió: «En algunos puntos del departamento la demanda se nos está alejando, porque la gente se va a realojos, a cooperativas de vivienda. Los predios que le asignan generalmente están en la periferia, y eso, en muchos casos, aleja a las personas del transporte público. Los vecinos del oeste de Colón nos han pedido que llevemos ómnibus, porque tienen que caminar diez, 15 cuadras para llegar a una parada. En Manga, entre Pedro ...

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Publicado en: Edición 2104 Uruguay
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