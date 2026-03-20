Al final del túnel

«Esto no se trata de ver cómo pongo un troncal arriba de lo que hay, resolver lo del túnel y después irme para mi casa. Al otro día de cerrar esto, vamos a tener mucho que hacer», decía a Brecha Germán Benítez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), días atrás. «Hay un tema del que no hemos hablado, pero es muy importante», advirtió el jerarca, y siguió: «En algunos puntos del departamento la demanda se nos está alejando, porque la gente se va a realojos, a cooperativas de vivienda. Los predios que le asignan generalmente están en la periferia, y eso, en muchos casos, aleja a las personas del transporte público. Los vecinos del oeste de Colón nos han pedido que llevemos ómnibus, porque tienen que caminar diez, 15 cuadras para llegar a una parada. En Manga, entre Pedro ...