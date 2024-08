«Al INAU las bufandas llegan en verano»

—El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] no había sido su ámbito de actuación profesional hasta que ingresó al directorio. Luego de estos últimos años, durante los cuales estuvo al frente de la institución, ¿qué reflexión hace acerca de su funcionamiento?

—Muy complejo y desordenado todo lo que tiene que ver con la gestión interna. Yo vengo de UTE, un organismo extremadamente ordenado, y acá la gestión interna está 50 años atrasada. Eso repercute en la atención. Algo hemos podido mejorar, pero falta muchísimo. Acá no hay unanimidad acerca de para qué lado hay que ir.

—¿A qué se refiere?

—Habría que ir hacia la mejora de gestión basada en procesos de calidad y mejora continua. No ha habido un empuje como creo que debería, tanto en términos de recursos como de atención del dir...