 Alguien junto a la piedra - Semanario Brecha
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Teatro. Sísifo y el elefante (o Quiroga y Batistessa)

Alguien junto a la piedra

Martín Cedrés
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Difusión, Alejandro Persichetti

Horacio Quiroga es uno de los autores más conocidos de nuestra literatura. Quizás sea porque es uno de los más leídos en primaria y secundaria de nuestro país. Sin embargo, junto con el interés que despierta su obra, existe una fascinación por su biografía, signada por la tragedia. Durante su vida, Quiroga fue alejándose de la vida urbana y estrechando lazos con la selva misionera, escenario que se convertirá en uno de los pilares fundamentales de su universo literario. Quizás sea la muerte, que lo acompaña como una sombra persistente a lo largo de su vida, una de las claves desde las cuales comprender su búsqueda de soledad. Ese hombre huraño, solitario, de turbulentos amoríos, encuentra, hacia el final de sus días, una compañía inesperada en el nosocomio donde atraviesa la etapa final de...

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Publicado en: Cultura Edición 2133
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