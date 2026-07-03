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Libros. Impelido por el agua, de Miguel Avero

Diario de un chapuzón

Gustavo Calvo
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Impelido por el agua: un «diario» de viaje por DC, de Miguel Avero. Caburé, Buenos Aires, 2026. 68 págs.

En Impelido por el agua: un «diario» de viaje por DC, Miguel Avero (Montevideo, 1984) nos sumerge en un recorrido por Washington D. C. y el norte de Estados Unidos, motivado por la publicación de Aguas/Waters (2024), su libro anterior. A través de este diario, acompañamos al autor en un itinerario que no comienza en el aeropuerto, sino mucho tiempo atrás. ¿Por qué empezar por el final? En el último capítulo del libro, Avero recuerda a aquel niño que limpiaba la biblioteca de su padre para ganar una mesada, pero que pronto obtendría su ganancia de la propia lectura. A través del recuerdo de otros viajes –y de otros libros–, Avero construye su recorrido por tierras estadounidenses, un trayecto azaroso, hecho de sucesos que fueron entretejiéndose: «Un jefe, acaso conmovido por el gesto concen...

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Publicado en: Cultura Edición 2119
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