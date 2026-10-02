Amigos son los amigos

A las dictaduras rioplatenses de los setenta y ochenta, Israel les dio cobertura diplomática, entrenamiento, información de inteligencia, contrainformación y, en el caso argentino, armas. El acallamiento del antisemitismo y de la violencia contra ciudadanos judíos era solo una parte de esa complicidad. A cambio, Israel ganó aliados de hierro en su campaña de condena contra la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y cálidos amigos en momentos de descrédito, como el que siguió a la invasión de Líbano en 1982. Así lo reconstruye el historiador de la Universidad de Tel Aviv Gerardo Leibner en Israel y las dictaduras en el Río de la Plata (Fondo de Cultura Económica, 2026), basado en documentación desclasificada de la cancillería israelí, archivos de la cancillería uruguaya ob...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate