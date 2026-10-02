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Con Gerardo Leibner, sobre Israel y las dictaduras En El Río De La Plata

Amigos son los amigos

Francisco Claramunt
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

En su nuevo libro, el historiador desmenuza el vínculo entre Israel y las dictaduras de Uruguay y Argentina, marcado por una mutua identificación como bastiones de Occidente contra el «terrorismo» y por la colaboración en la lucha contrainsurgente. Como parte de esa alianza, Israel y las instituciones sionistas locales encubrieron, además, la violencia antisemita durante los años más duros de la represión.

Gerardo Leibner. Federico Gutiérrez.

A las dictaduras rioplatenses de los setenta y ochenta, Israel les dio cobertura diplomática, entrenamiento, información de inteligencia, contrainformación y, en el caso argentino, armas. El acallamiento del antisemitismo y de la violencia contra ciudadanos judíos era solo una parte de esa complicidad. A cambio, Israel ganó aliados de hierro en su campaña de condena contra la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y cálidos amigos en momentos de descrédito, como el que siguió a la invasión de Líbano en 1982. Así lo reconstruye el historiador de la Universidad de Tel Aviv Gerardo Leibner en Israel y las dictaduras en el Río de la Plata (Fondo de Cultura Económica, 2026), basado en documentación desclasificada de la cancillería israelí, archivos de la cancillería uruguaya ob...

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Publicado en: Edición 2132 Mundo
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