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La oscura política de seguridad de El Salvador gana adeptos en la región

Bukele for export

Rafael Rey
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Es fácil entender la fascinación que despierta el llamado modelo Bukele. Buena parte de la población de los países de América Latina y cada vez más políticos de la región están dispuestos a pagar cualquier precio por mayor seguridad y promueven la receta salvadoreña, a pesar de las denuncias permanentes por violaciones a los derechos humanos en cárceles de máxima seguridad de ese país, de los más de 500 muertos bajo custodia, de la persecución constante contra medios y periodistas, y de la realidad de un régimen de excepción que ya lleva cuatro años y medio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la reunión con Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, el 14 de abril de 2025. AFP, Brendan Smialowski.

Presidente constitucional entre 2019 y 2024, e inconstitucional desde entonces, Nayib Bukele es, desde hace algunos años, uno de los mandatarios más populares de la región y del mundo. En las elecciones de febrero de 2024, de las que participó gracias a una cuestionada interpretación de la Constitución –que prohíbe expresamente la reelección– y luego de haber desmantelado el Poder Judicial para incluir magistrados afines, obtuvo más del 84 por ciento de los votos. A junio de 2026, casi el 88 por ciento de los salvadoreños considera bueno o muy bueno el desempeño de Bukele, que ya va por su séptimo año de gobierno, y todo indica que será el vencedor en las elecciones nacionales de febrero de 2027 y seguirá siendo la cabeza de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador por ...

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Publicado en: Acento: La bukelización Edición 2128 Mundo
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