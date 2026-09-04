Bukele for export

Presidente constitucional entre 2019 y 2024, e inconstitucional desde entonces, Nayib Bukele es, desde hace algunos años, uno de los mandatarios más populares de la región y del mundo. En las elecciones de febrero de 2024, de las que participó gracias a una cuestionada interpretación de la Constitución –que prohíbe expresamente la reelección– y luego de haber desmantelado el Poder Judicial para incluir magistrados afines, obtuvo más del 84 por ciento de los votos. A junio de 2026, casi el 88 por ciento de los salvadoreños considera bueno o muy bueno el desempeño de Bukele, que ya va por su séptimo año de gobierno, y todo indica que será el vencedor en las elecciones nacionales de febrero de 2027 y seguirá siendo la cabeza de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador por ...