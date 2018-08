Si el amor se cae

Margarita García Robayo (Colombia, 1980), sin llegar a los 40 años, tiene en su haber seis libros (tres novelas y tres conjuntos de cuentos) y el premio Casa de las Américas de 2014. Su última novela confirma que esa trayectoria y ese reconocimiento son merecidos, que son las lógicas cosechas de un talento notorio y en crecimiento.

Tiempo muerto (2017) narra la repetida historia del matrimonio en camino a su irreversible descomposición. Pablo y Lucía están en crisis. No encuentran ni siquiera en sus hijos, Tomás y Rosa, una razón para darle una segunda chance a la relación. Ambos se dan cuenta de que todo se ha desmoronado y de que no hay forma de reparar el amor. Pero la novela no va al centro del conflicto, sino que lo sugiere desde los acontecimientos más laterales y secundarios. Pab...