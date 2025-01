Balance y resultados

Centro Cultural de Música

El inesperado fallecimiento de María Julia Caamaño (1952-2023) puso fin a sus diez años como presidenta del Centro Cultural de Música. En 2024 pudimos disfrutar de la última de las temporadas que ella llegó a programar. Esa magnífica serie de conciertos se caracterizó por un énfasis especial en el piano solo. Fueron tres grandes recitales pianísticos. El que recibió mayor atención fue, por supuesto, el del chino Lang Lang, una de las grandes estrellas actuales del teclado. Lang Lang es un pianista excelente que opera en un límite entre el pianista de concierto y el pianista «clásico-pop» a la manera de Richard Clayderman. Con respecto a los otros dos, quizá no hubo una consciencia cabal de la importancia de su visita. Son ambos jóvenes, pero ya cuentan entre los mejores y más reconocidos intérpretes de la actualidad. El islandés Víkingur Ólafsson tocó de corrido los 80 minutos de las Variaciones Goldberg, de Bach, con todas sus repeticiones, dando muestras de una concentración, un control de la progresión a largo plazo y una variedad de timbres y matices, en una ejecución absolutamente magnetizadora. Ya el ruso Daniil Trífonov encaró un programa más variado, que también incluyó a un barroco (Jean-Philippe Rameau), pero se extendió a Mozart y a Rajmáninov. Ostentó un virtuosismo y un eclecticismo muy poco frecuentes, en una actuación de excepcional fuerza aunada a una privilegiada inteligencia musical.

Guilherme de Alencar Pinto

La tierra mínima que pesa

Unos meses antes de que la afirmación indiscriminada de Lucía Topolansky extendiera un manto de duda sobre los testimonios de cientos de testigos en causas que investigan crímenes de lesa humanidad, aparecía el libro de Fernando Butazzoni Tierra mínima, un homenaje a los antropólogos del GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense) y a los trabajadores que los secundan. Todos buscan la verdad sobre los desaparecidos. La historia que narra Tierra mínima reconstruye el trabajo realizado en el predio del ex Batallón 13 por el pequeño equipo que coordina Alicia Lusiardo y culmina en agosto de 2019 con la identificación de los restos del dirigente comunista Eduardo Bleier, secuestrado 44 años antes y enterrado ilegalmente en terrenos de las Fuerzas Armadas donde existían centros clandestinos de detención y tortura. En el libro, necesario y doloroso, Butazzoni reconstruye la búsqueda, revela pormenores del rescate, reflexiona sobre el hallazgo y concibe una forma de suspenso que dota de misterio y desazón al relato científico.

Alicia Torres

De elfos y cisnes

La temporada 2024 del Ballet Nacional del SODRE reafirmó su papel central en el panorama cultural uruguayo. La danza, como expresión que conecta múltiples disciplinas artísticas, volvió a convocar al público en salas colmadas. El año pasado, destacaron dos producciones.

Por primera vez en Uruguay, La Cenicienta, con la coreografía de la brasileña Marcia Haydée, reimaginó el clásico cuento en un mundo de elfos y hadas. La participación de los talentosos uruguayos Hugo Millán y Sebastián Marrero, junto al cuerpo de baile, fusionó excelencia técnica y sensibilidad artística, transportando al público a una experiencia mágica.

Por otro lado, la audaz versión Swan Lake por Juliano Nunes renovó el lenguaje de un clásico, mientras que la revolucionaria Minus 16 de Ohad Naharin desafió los límites del ballet tradicional con su energía y participación del público. Ambas obras protagonizaron la velada que marcó la emotiva despedida de la bailarina Rosina Gil, cuyo legado trascenderá generaciones.

Estos hitos confirman al ballet del SODRE como un emblema de calidad, creatividad y compromiso. No solo son producciones de excelencia, sino que además demuestran su conexión con el público, que agota entradas y celebra en cada función. Este compromiso, que va más allá del escenario, refuerza la importancia de garantizar condiciones justas para quienes hacen posible algo que tanto disfrutan los uruguayos.

María José Olivera Mazzini

Año de lecturas

Mi año lector suele ser equilibrado: por un lado, los clásicos (lecturas y relecturas); por otro, las florecientes novedades. Los libros que mencionaré a continuación pertenecen al segundo grupo y fueron aquellos que provocaron en mí un especial goce, un alzado respeto y una venenosa admiración.

Liturgia, de Jorge Arbeleche. Libro que viene a coronar 50 años de quehacer poético. Difícil encontrar, en el mapa de nuestras letras, una trayectoria de semejante extensión y profundidad, marcada, además, por una coherencia inquebrantable.

Un puñado de cerezas, de Francisco Mouat. El escritor chileno nos comparte, en 88 fragmentos narrativos, los frutos maduros de su poética memoria. El resultado es un conmovedor retrato –complejo y revelador– del Chile de Pinochet.

Theodoros, de Mircea Cărtărescu. El escritor rumano, acostumbrado a tensar la cuerda, lo ha hecho en esta ocasión a niveles insospechados. De su viaje a los confines de la creación, nos ha traído un libro total que, bajo el disfraz de una novela, revela el vasto y colosal universo de la epopeya.

Miguel Avero

Independientes y oficiales

El 2024 fue un año en que dos instituciones históricas del teatro independiente festejaron años de destacada trayectoria. El Teatro El Galpón celebró en la temporada sus 75 años de historia, que comenzó con el reestreno de Agosto bajo la dirección de Héctor Guido, con el protagónico de Gloria Demassi, y el Teatro Circular cerró la programación de sus 70 años con el estreno de Universo Troche, una puesta que mezcló el poder expresivo del teatro, la ilustración y la música con la dirección de Vachi Gutiérrez.

Fue un año de montajes de grandes dimensiones en el que sobresalió la adaptación de la novela histórica de Acevedo Díaz, Ismael, que marcó el festejo de los diez años del grupo independiente El Almacén, con dramaturgia de Leo Martínez y dirección de André Hübener. Sin duda un musical criollo que demostró el talento actoral del colectivo, con una gran actuación de Luis Pato Pazos y un despliegue musical impactante, que espera su reposición para 2025. También en la temporada Otros Mundos, del elenco oficial, resaltó la versión de El público de García Lorca, bajo la dirección de la española Marta Pazos, y el regreso del director Mariano Tenconi Blanco, con su mirada entrañable de un Montevideo idealizado en la puesta de Madre ficción, con un elenco destacado.

Ana Laura Barrios

El cine uruguayo en un año raro

Un año ambiguo para el cine uruguayo, marcado por el mermado número de estrenos de ficción nacionales. Hay quienes atribuyen esa disminución a las tardías consecuencias de la pandemia, pero también puede responder a una política de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que privilegia la participación en mercados industriales y en proyectos de guionistas y directores extranjeros. La concreción de Ventana Sur permitió al sector audiovisual internacional alojarse en instalaciones ubicadas en la Rambla Sur, derramando dinero a hoteles, restaurantes y otras ramas de servicio. El aporte concreto de su existencia para los proyectos nacionales –sobre todo de creadores jóvenes, que son quienes más deberían interesarle al Estado– todavía está por verse.

De los estrenos uruguayos del año, Agarrame fuerte, nueva película de Ana Guevara y Leticia Jorge, se destacó tanto por el enfoque feminista de su temática como por la belleza de su puesta en escena. Mala reputación, inteligente retrato de la maravillosa Karina Núñez, brilló como su protagonista. Las películas uruguayas son diversas y valientes, solo necesitan instituciones públicas que se preocupen menos por los logos, los brindis y los reconocimientos y más por la creación audiovisual de nuestra gente.

Soledad Castro Lazaroff

Ciento cincuenta de Torres García y más

El 2024 será recordado por el 150 aniversario de Joaquín Torres García, que tuvo festejos a la altura, como el documental Pax in lucem, la reedición de su clásico Universalismo constructivo y varias exposiciones, entre las que destacan Ellas. Mujeres de la Escuela del Sur en el Museo Blanes y Joaquín Torres García. Clásico, moderno, universal en el museo que lleva su nombre. Desde una mirada de aportes institucionales, destacamos la participación de Eduardo Cardozo en la Bienal de Venecia, la medalla Delmira Agustini otorgada a Diana Mines, el premio Figari, del Banco Central del Uruguay, que ganó José Gamarra, la exposición de Víctor Andrade organizada por el Instituto Nacional de Artes Visuales (reconocimiento institucional a un outsider) y la creación del Museo Nacional del Grabado en la ciudad de Minas. Fue un año de muchas pérdidas, algunas de grandes referentes de la escena local, como Ricardo Pascale, Osmar Santos, Miguel Ángel Battegazzore, Manuel Aguiar, Mariví Ugolino, Pablo Peralta, Lucía Flores Curiel y seguramente otros, que se me escapan. Por su calidad, destacamos las exposiciones de cerámica en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) de Josep Collell y Alvar Colombo, la de Fernando Cabezudo en Mercedes, Linda Kohen y Eva Olivetti en el Museo Gurvich y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Cecilia Mattos en El Galpón, Florencia Flanagan y Ricardo Lanzarini en el Subte, Fernando Foglino en el Cabildo, los homenajes a Mariano Arana en el Gurvich y en el MAPI (Museo de Arte Precolombino e Indígena) y la que consideramos, junto con Ellas, de lo mejor del año: la retrospectiva de Teresa Vila en el MNAV. Publicaciones que no se pueden dejar de mencionar: la persistencia milagrosa de la revista La Pupila y los libros De traje atrayente: diseño gráfico uruguayo y modernidad en libros y revistas de Riccardo Boglione y Una historia del arte desde Uruguay, publicación independiente de Daniela Tomeo, esfuerzos notables para la difusión del arte uruguayo, con miradas actualizadas y temas de interés.

Pablo Thiago Rocca

Ellas al frente

En retrospectiva, el 2024 estuvo sembrado de buenas noticias provenientes de talentosas rioplatenses. No parece casual, merece una reflexión y aquí no cabe. Para empezar, el premio Federico García Lorca para Circe Maia en Granada y la reedición de dos de sus mejores libros; el descubrimiento y la edición de Tu casa en una altura, la novela, inédita y proletaria, de Armonía Somers. O el libro colectivo que Ana Inés Larre Borges consagró a Idea Vilariño y la traducción. El ingreso de Carina Blixen a la Academia Nacional de Letras o el suceso editorial de Mercedes Rosende en todas partes. La nominación de Mugre rosa de Fernanda Trías para el National Book Award, la reedición y una nueva atención sobre Alicia Migdal, el regreso de Mercedes Estramil y de Rosario Lázaro Igoa, la reflexión sobre la literatura y la juventud de Tamara Silva Bernaschina, Gabriela Escobar o Eugenia Ladra. Y la nominación a los Goya de Agarrame fuerte, la película de Leticia Jorge y Ana Guevara, y los dos que también obtuvo la chilena En el lugar de la otra, de Maite Alberdi, y cuyo guion fue coescrito por Inés Bortagaray. Bienvenida también la estela de rock star que dejó la sombría Mariana Enríquez en la piedad de nuestros declives. De Argentina, una alegría los rescates (o los neorrescates) de escritoras como Aurora Venturini, Juana Bignozzi o Sara Gallardo. Y la edición de los diarios de Rosario Bléfari. El Sor Juana Inés de la Cruz para Gabriela Cabezón Cámara con Las niñas del naranjel y el estreno de la adaptación al cine de El viento que arrasa, la novela de la gran Selva Almada en la película de Paula Hernández. También son mujeres quienes llevan adelante la Cinemateca Uruguaya, y en 2024, además de 42 años de festival internacional, hay que saludar la creación de la sala Félix Oliver, dedicada al cine nacional, dentro de la plataforma +Cinemateca.

Sofi Richero

Cine: ¿adónde se fue la ficción?

En un año en que las ficciones uruguayas fueron alarmantemente escasas, de entre ellas sobresalió, por varias cabezas, Agarrame fuerte, de Ana Guevara y Leticia Jorge. Una producción lograda, auténtica, sensible y cuidadosa, con el dolor de una pérdida prematura como eje temático. La osadía de plantar la acción en una sala velatoria dispone una interacción tensa, cargada de incomodidades significativas y de entrañable cercanía. En su segunda parte, el libreto dispone un plan imposible: el regreso a la vida de la fallecida, suspendido en un espacio idílico de comunión errática, imperfecta, desbordante de amor fraternal. Una salida de veraneo supone otro micromundo reconocible e interpelante, elocuente sobre la fugacidad de la existencia, la fragilidad de los vínculos y el valor de lo irrepetible. Entre otras peculiaridades, la película contó en su realización con un staff preponderantemente femenino, tanto delante como detrás de cámaras.

Diego Faraone

Lo mejor de 2024

El video «Bigote», de Mora y los Metegoles. La canción «Focos de claridad» de Teo Caminos. Michigan, de Pablo Matías Vidal. Los discos –si es que podemos llamarlos así– de Lucas Martí sobre Malvinas y La Tablada. La edición argentina de Las arañas de Marte, la novela de Gustavo Espinosa. El affaire Miu Miu, el corto de Laura Citarella. La crítica de J. F. Díaz para el disco de Duki. Las poesías completas de Joaquín Giannuzzi y Juana Bignozzi. Balada para una prisionera, el libro de Martín Rodríguez. La revista Los Años 20. Popular tradición de esta tierra, la película de Llinás sobre Corsini. Las fotos de Marcia Filz. A Complete Unknown (no la vi, pero no importa). Casi todo lo que hizo Marttein.

Los Sleaford Mods en Niceto. Hacía muchísimo tiempo que no asistía a nada ni remotamente tan arrasador. Llegado un punto, le confesé a mi amigo Marquitos que estaba preocupado: «Estoy tan metido en la música que no estoy en el concierto». Mi amigo tomó un trago de cerveza y me miró fijamente a los ojos: «Nadie está en el concierto».

Martín E. Graziano

Hablemos de historieta

A pesar de que la Asociación Uruguaya de Autores de Historieta ha señalado a 2024 como un gran año para el medio, nos cuesta ver en qué fundamenta dicha apreciación, ya que, a nuestro juicio, todo el trabajo de promoción realizado a partir de la inclusión de la categoría relato gráfico en los Fondos Concursables en 2005 –que debía hacerse crecer tanto en montos como en acciones de promoción y creación de audiencias– se dejó caer, y aquella generación que creó historietas y editoriales donde antes había poco y nada está dispersa, en el mejor de los casos trabajando para fuera y en el peor buscando su sustento en otras áreas.

Aun así, la historieta uruguaya resiste y en 2024 aparecieron una editorial y algunos libros nuevos, entre ellos, Fathers of la Patria, que agrega un capítulo más a la fascinación de la historieta uruguaya por los próceres (Cisplatino, Prócer Zombie, El Tony), esta vez en formato manga. Se editó también un nuevo número (¡el séptimo!) de Pancho el pitbull, una gran opción antes de seguir comprándoles a los niños el infame Gaturro del plagiador serial Nik (a quien ahora acusan de copiar el dibujo que hizo Arotxa a raíz de la muerte de Lanata). Nicolás Peruzzo, creador de Pancho junto con Neal Wooten, ha publicado también el año pasado Urutopías, la novela gráfica del álbum de Tabaré Rivero. Por otra parte, la dupla Santullo-Vergara publicó en Planeta Cómic Primera edición. Un misterio montevideano, una trama detectivesca sobre la desaparición de libros –más precisamente la primera edición de Gracias por el fuego– de la Biblioteca Nacional. Santullo, cuya carrera floreció fuera de fronteras en 2024, publicó además en Argentina Dios y el diablo en São José Rio das Mortes y El pasajero del U-977. Otro uruguayo cuya carrera hace ya tiempo transcurre fuera de los confines de nuestro territorio es Matías Bergara, pero, como no nos resignamos a seguir su obra solo en digital, esperamos que Planeta traiga al menos Step by Bloody Step en papel, ya que Coda, editada por Moztros en España, nunca llegó, a pesar de haberle valido una nominación para el Eisner. Algo que Penguin finalmente sí hizo con Pepe Mujica y las flores de la guerrilla, de Matías Castro y Leo Trinidad, y trajo unos ejemplares de este cómic que Salamandra Graphic había publicado en España en 2023.

Para finalizar, la noticia de que una nueva editorial de historietas salía al ruedo con cuatro títulos en simultáneo tomó a todos por sorpresa. La Modernidad, impulsada por el guionista Diego Vázquez, saltó al mercado en agosto con tres novelas gráficas y una antología: El Tijera (con dibujos de Gabriel Ameijenda), El cronista (con Di Pasquale), En los pinos, donde el sol nunca brilla (con Exequiel Rodríguez) y la antología Dentro del cuadro.

María José Santacreu

Balance de letras

El 2024 se mostró equilibrado en varios aspectos, por lo que estaríamos balanceando un año que, de por sí, fue balanza. En nuestras letras, las escritoras mujeres siguen pisando fuerte. Nombres consagrados de la narrativa volvieron a la escena literaria para transformar y ampliar lo que ya habían propuesto en otras instancias. Carolina Bello, editada por Fin de Siglo, publicó el libro de cuentos Los niños se ahogan en silencio, en el que sigue su línea realista, y además incurre en el mundo distópico como un emergente nuevo en su universo creativo. La doble Bartolomé 2023, Tamara Silva Bernaschina, volvió a publicar con Estuario. También buscando la renovación, lo hizo con una novela. Eugenia Ladra sin dudas fue la más ovacionada, regional, internacionalmente. Su primera novela, editada en simultáneo por Criatura Editora y por Tránsito, parece ser la más leída de la tríada de estas mujeres jóvenes. En las redes abundan fotos de lectores en la playa paseando por Paso Chico, siguen brotando entrevistas y notas sobre el texto y la escritora. Pareciera ser que el acontecimiento Macondo no solo cerró la agenda cultural de 2023, sino que, además, los pueblos imaginarios con impronta y contrapeso en lo terrenal persisten y viven en nuestros textos y lectores. Quizás sea algo que nos caracteriza mucho más de lo que pensamos.

Por otra parte, los hombres hicieron el contrapunto y, en el escenario de las premiaciones, salieron favorecidos. Desde otro punto de vista, aparecen ahora renovados en sus voces, con nuevos narradores que experimentan otra sensibilidad y otras formas de contar experiencias más íntimas o vinculares antes solo relegadas al universo femenino. Pretenden balancear.

El libro para mirar fantasmas, de Andrés León Miche, premiado a fines de 2023 en los Premios a las Letras (Ministerio de Educación y Cultura), tuvo gran reconocimiento en 2024. Fue editado por Pez en el Hielo. La editorial sacó también en su sello, en 2024, a dos escritores que han obtenido tanto renombre como premios: Felipe Palomeque y Andrés Olveira. Es interesante ver que Mal aliento, de Jorge Fierro, premiado años anteriores, también fue reeditado por la misma editorial. Se podría pensar que estamos parados frente a una tendencia: las voces masculinas se renuevan y suenan conectadas en sus narraciones por editoriales o premios que los sostienen para armar ese mapa. Están recién salidos del horno y de los premios. Seguro pensaremos y hablaremos sobre ellos en 2025.

Deborah Rostán

Tres

Autopsia sobre lo impune. A 50 años de los asesinatos de Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik, las «muchachas de abril», se estrenó una obra que reconstruye los últimos minutos de las militantes antes de ser víctimas de uno de los hechos más atroces que ejecutó la dictadura uruguaya. Fernando Parodi en dirección, junto con Verónica Mato en dramaturgia y una mirada certera sobre la amistad y la tragedia social.

Tramos de una trama: memorias del Barrio Grande. Tras décadas de acumulación, en 2010 se inauguró el Complejo Municipal Sacude, coordinado por la Intendencia de Montevideo y la comunidad, en la cuenca de Casavalle. El libro, que contó con la Facultad de Información y Comunicación como tercera pata, cuenta la historia y el accionar de este proyecto, uno de los formatos de cooperación y transformación con mayor validación social.

Fernando Cabrera y Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol. Las canciones de Cabrera, interpretadas por la banda liderada por Diego Cotelo, con el autor de las canciones como frontman. Dos funciones en la Sala Zitarrosa generaron uno de los encuentros musicales más interesantes y emotivos del año.

Mateo Magnone

Sudamérica se la jugó en 2024

En Uruguay, Gonzalo Deniz volvió como Franny Glass con Ahora después, acercándose a las raíces de la canción uruguaya experimental y logrando un disco muy particular: familiarmente extraño, extrañamente familiar. Tremendas composiciones, tremendos arreglos, y lo novedoso: Gonzalo se consolida como uno de los guitarristas más interesantes de la actual canción uruguaya.

También desde Uruguay, Marcelo Rilla partió del tango y se fue a lugares muy novedosos con La siesta. Por momentos son tangos deformados, tanto por su muy particular forma de tocar el bandoneón –un acercamiento coral– como por su interpretación vocal. Otras veces son músicas más experimentales deformadas por el tango. Si el disco les resulta otro mundo, no duden en ir a verlo tocar, porque ahí la cosa se siente en la piel.

La contrabajista y cantante chilena Amanda Irarrázabal, proveniente principalmente de la improvisación libre, lanzó Caudal 2, la segunda entrega de su proyecto solista como cantautora. Sumando aspectos de la canción popular chilena, este disco es un tema tras otro de algo que nunca ha estado en nuestra región. Perturbador, misterioso y dramático, pero a la vez tierno y amoroso.

Desde Argentina, la pianista y chelista Paula Shocron, también proveniente de la música experimental, lanzó El camino sigiloso, donde, al combinar composición e improvisación y la poesía como vehículo de la narrativa, nos lleva por varias reflexiones, disputas, temores y deseos. Las palabras se tornan extremadamente tangibles gracias a una musicalidad que dialoga y complementa a la perfección.

Santiago Bogacz