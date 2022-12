Andaban volando

«Cuando suena la campana, te sacan el banquito y uno se queda solo», decía el boxeador argentino Óscar Ringo Bonavena. Algo por el estilo parece estar pasando con Alejandro Astesiano, el jefe de custodia del presidente que, una vez apresado, pasó rápidamente a ser desacreditado como un perejil o un charlatán, incluso por aquellos que le pedían favores por mensajería instantánea hasta unos días ante de su caída en desgracia. Aunque es probable que el custodio no lograra cumplir todo lo que prometía, su Whatsapp no paraba de sonar, y quizás hubiera seguido siendo así si la causa de los pasaportes no lo hubiera alcanzado.

Esa «bajada de precio» no solo se extiende al rol de Astesiano. A medida que se conocen las partes escritas de los chats que figuran en la causa judicial, también hay ci...