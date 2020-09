«ANTE la austeridad, promoveremos las inversiones»

—Hasta hace poco su actividad pública en la política la conocíamos por la dirección del hospital Maciel. ¿Cómo se gesta su candidatura?

—La primera persona que me lo plantea es el doctor Marcos Carámbula, con el que hemos compartido muchos años de actividad política. Inicialmente, yo le había dicho que no, y, hacia fin de año, un grupo de frenteamplistas independientes se me acercó y me dijo que estaban buscando una renovación del Frente y a candidatos independientes, y por eso habían decidido venir a hablar conmigo. Si bien yo les respondí que pensaba seguir trabajando dentro de la salud, ellos largaron una juntada de firmas a través de una plataforma digital, en la que juntaron unas 3 mil firmas en un fin de semana. Luego, volvieron a hablar conmigo, y decidí aceptar.

—¿Cuáles fue...