Antonio Frasconi

Montevideo, diciembre 11, 1969

Querido Antonio:

Qué alegría recibir tu carta. Unos días antes había recibido el recorte del NYT sobre The Truce. Te agradezco mucho la atención, porque, de lo contrario, era difícil que me enterara. Sobre nuestra “Naturaleza viva” no te había escrito antes porque el libro demoró muchísimo en llegarnos. Nuestro correo es un desastre, y no exactamente por culpa de los funcionarios postales: es tan pobre la asignación que le dan a ese servicio realmente vital que sólo tiene tres camionetas y ya ninguna funciona por falta de neumáticos; los carteros hace ya años que no tienen uniforme, tienen que hacer colectas entre los funcionarios cuando tienen que comprar goma de pegar o piolín para hacer paquetes. La otra tarde me decía una funcionaria de Correos que...