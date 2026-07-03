«Apostamos a una ciudad que integre» - Semanario Brecha
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Con la ministra de vivienda y ordenamiento territorial, Tamara Paseyro

«Apostamos a una ciudad que integre»

Salvador Neves
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La ministra insiste en que las políticas en curso ratifican las prioridades iniciales: infancia, situación de calle y personas recién liberadas. Explica, además, los cambios para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores medios y medios bajos, y asegura que su cartera tiene incidencia en la ubicación de la vivienda promovida, aunque la promoción haya quedado en manos de Economía. Paseyro también admite riesgos implícitos en la reforma del transporte y dice que están siendo considerados. Sobre el crecimiento de los barrios privados afirma que hay que buscar una ciudad integrada, pero aclara que el encerramiento «sucede incluso en las cooperativas de vivienda».

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Federico Gutiérrez.

—Ministra, ¿la rendición de cuentas significa alguna novedad para su cartera? —Trabajamos bien con el Ministerio de Economía [y Finanzas]. Economía trabajó con cada ministerio, y en el caso nuestro [el ajuste] no impactó en programas, solo en la supresión de nuevos ingresos. Obviamente, eso implicará un esfuerzo [para Vivienda], porque para algo estaban pensados esos ingresos, pero valoramos que no haya impactado en los programas. —En el plan quinquenal se estableció como prioridad absoluta atender a los hogares con embarazadas y niños menores de 3 años que estuvieran en situación de precariedad habitacional. Una de las herramientas para abordar esta emergencia era la adquisición de unidades modulares. Se llamó tempranamente a una licitación para obtenerlas, pero se frustró y hubo que reno...

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Publicado en: Edición 2119 Uruguay
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