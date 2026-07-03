«Apostamos a una ciudad que integre»

—Ministra, ¿la rendición de cuentas significa alguna novedad para su cartera? —Trabajamos bien con el Ministerio de Economía [y Finanzas]. Economía trabajó con cada ministerio, y en el caso nuestro [el ajuste] no impactó en programas, solo en la supresión de nuevos ingresos. Obviamente, eso implicará un esfuerzo [para Vivienda], porque para algo estaban pensados esos ingresos, pero valoramos que no haya impactado en los programas. —En el plan quinquenal se estableció como prioridad absoluta atender a los hogares con embarazadas y niños menores de 3 años que estuvieran en situación de precariedad habitacional. Una de las herramientas para abordar esta emergencia era la adquisición de unidades modulares. Se llamó tempranamente a una licitación para obtenerlas, pero se frustró y hubo que reno...
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