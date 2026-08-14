Apoyo a la presentación de la candidatura de Luis Pedernera al Subcomité para la Prevención de la Tortura

Las organizaciones firmantes deseamos expresar nuestro apoyo a la presentación de la candidatura del señor Luis Ernesto Pedernera Reyna al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT). En un momento particularmente crítico para el multilateralismo y para la vigencia de los mecanismos internacionales de control independientes, resulta esencial que los Estados promuevan perfiles con reconocida idoneidad técnica, independencia, experiencia directa en la prevención de la tortura y compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Luis Pedernera reúne una amplia experiencia en el monitoreo de lugares de privación de libertad y un profundo conocimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. A su vez, combina experiencia práctica sobre el terreno, independencia de criterio y capacidad de diálogo y cooperación con los Estados, algo indispensable para el mandato preventivo del SPT.

Además, ha desempeñado un papel central en el sistema universal de derechos humanos. Fue presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas –el primer latinoamericano en ocupar esa responsabilidad–, ejerció la presidencia de la Reunión Anual de Presidentes de los Órganos de Tratados de la ONU y contribuyó al fortalecimiento de la coordinación y la integridad del sistema. Su liderazgo y su rol como punto focal para la protección frente a represalias han consolidado un reconocimiento internacional ampliamente compartido por gobiernos, instituciones nacionales, organismos internacionales y sociedad civil.

Su trayectoria de más de tres décadas en el trabajo sobre la justicia penal juvenil, la prevención de la tortura y la protección de las infancias, junto con su experiencia directa en visitas de monitoreo y su capacidad de interlocución con múltiples actores, lo convierten en un perfil excepcionalmente adecuado para integrar el SPT. En un contexto en el que la representación de América Latina y el Caribe corre riesgo de disminuir, la decisión de Uruguay de promover esta candidatura reafirma su compromiso histórico con los derechos humanos y con el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección.

Las organizaciones firmantes saludamos, por tanto, la presentación de esta candidatura y consideramos fundamental que Uruguay impulse perfiles independientes, técnicamente sólidos y comprometidos con la prevención de la tortura en todas sus formas, en especial en relación con niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

ANONG, Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMUD), Asociación Social y Cultural Ver del Alma, Centro Francisco Pérez, CIPPUS, Cotidiano Mujer, Crysol, Dianova, El Abrojo, El Paso, Federación de Organizaciones de la Discapacidad, Fundación Mario Benedetti, Hermandad Pro Derechos, Ipru, Jacarandá-Cultura de la Memoria, Luna Nueva, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Redes Amigos de la Tierra, Serpaj