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El gobierno presentó un plan de seguridad del que la oposición se distancia

Arranca

Mauricio Pérez
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Tras un año de trabajo, el Ministerio del Interior presentó públicamente el Plan Nacional de Seguridad Pública, que apunta a un abordaje «integral», con muchos actores estatales involucrados. La propuesta se conoce en medio de las crecientes tensiones con la oposición y con la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, a la vuelta de la esquina.

De izq. a der.: ministro del Interior, Carlos Negro, presidente Yamandú Orsi y comisario general (r), José Manuel Azambuya, en la presentación el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035. Presidencia de la República.

«Este plan no empieza de cero, es fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional que nos permite identificar las cosas que funcionan muy bien y otras que no funcionan bien», afirmó el presidente de la república, Yamandú Orsi. «Es la hoja de ruta. Estas medidas no son el universo de medidas que pretendemos tomar, […] son las mejor adaptadas a este momento determinado. Estamos embarcados en mejorar la seguridad del país», complementó el ministro del Interior, Carlos Negro. De esta forma, el Poder Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, denominado Uruguay Más Seguro, que pretende guiar la política de seguridad de los próximos años. El plan fue elaborado por el ministro del Interior y sus asesores, en coordinación con el director de la Poli...

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Publicado en: Edición 2105 Uruguay
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