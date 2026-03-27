«Este plan no empieza de cero, es fruto de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional que nos permite identificar las cosas que funcionan muy bien y otras que no funcionan bien», afirmó el presidente de la república, Yamandú Orsi. «Es la hoja de ruta. Estas medidas no son el universo de medidas que pretendemos tomar, […] son las mejor adaptadas a este momento determinado. Estamos embarcados en mejorar la seguridad del país», complementó el ministro del Interior, Carlos Negro. De esta forma, el Poder Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, denominado Uruguay Más Seguro, que pretende guiar la política de seguridad de los próximos años. El plan fue elaborado por el ministro del Interior y sus asesores, en coordinación con el director de la Poli...
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