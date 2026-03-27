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Uruguay: el país más armado de América Latina

Hasta las manos

Camilo Salvetti
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

En Uruguay hay más de 620 mil armas de fuego registradas: 3 mil más que en 2024 y 10.500 más que en 2021. Somos el país más armado de América Latina, según el referente del área estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. El mercado de las municiones, en tanto, es tierra de nadie, según el ministro Carlos Negro. Y en el submundo del mercado negro, las armas pasan de mano en mano. El gobierno dice tener un diagnóstico y promete medidas para enfrentar el problema, que está vinculado con la mayoría de los homicidios que se cometen en el país.

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El arma quema. En el mercado uruguayo es un objeto que cambia de manos constantemente. Se usa, se descarta y se pasa. Una fuente de la Fiscalía contó al semanario que cuando se pericia un arma utilizada para un delito se suele encontrar que estuvo asociada a muchos otros. A veces se oculta y luego es utilizada por otra persona, ya sea porque fue transada en el mercado ilícito o porque simplemente hubo que descartarla. Por eso el problema del rastreo de un arma de fuego radica en su volatilidad. Lo mismo ocurre con las armas de la Policía obtenidas en rapiñas, las Glock 9 mm, que suelen ser más codiciadas; no solo en Uruguay, sino también en Brasil. Se sacan por la frontera seca y el precio sube. «No es raro» encontrar armas de la Policía involucradas en delitos, dicen desde la Fiscalí...

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Publicado en: Edición 2105 Uruguay
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