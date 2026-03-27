Hasta las manos

El arma quema. En el mercado uruguayo es un objeto que cambia de manos constantemente. Se usa, se descarta y se pasa. Una fuente de la Fiscalía contó al semanario que cuando se pericia un arma utilizada para un delito se suele encontrar que estuvo asociada a muchos otros. A veces se oculta y luego es utilizada por otra persona, ya sea porque fue transada en el mercado ilícito o porque simplemente hubo que descartarla. Por eso el problema del rastreo de un arma de fuego radica en su volatilidad. Lo mismo ocurre con las armas de la Policía obtenidas en rapiñas, las Glock 9 mm, que suelen ser más codiciadas; no solo en Uruguay, sino también en Brasil. Se sacan por la frontera seca y el precio sube. «No es raro» encontrar armas de la Policía involucradas en delitos, dicen desde la Fiscalí...