Bajo el signo de Trump y de Dios

El nuevo presidente juró el cargo el viernes pasado en Cali. Su asunción rompió con más de una tradición. Por primera vez, un mandatario colombiano fue investido fuera de Bogotá. El argumento para justificar tal corrimiento fue la intención de darle, desde el primer momento, otro protagonismo al resto de los departamentos. Pero con ese cambio se produjo uno más importante: asumir fuera del recinto parlamentario. De la Espriella deseaba hacerlo –así lo había anunciado– en un cuartel, pero finalmente el permiso que obtuvo del parlamento fue hacerlo en la Universidad Santiago de Cali, una institución privada que entregó, antes de la asunción, un doctorado honoris causa al presidente argentino Javier Milei. En 2023, luego de asumir como presidente, Milei había dado su primer discurso de espald...
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