Bajo siete llaves

Hijas y nietas: sociedades comerciales de capital estatal y control político1 es el título de la tesis de maestría en Ciencia Política presentada ante el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República por Alejandro Guedes. En su trabajo, este politólogo identifica y analiza las características de las sociedades comerciales de derecho privado que tienen participación, mayoritaria o no, en entes o servicios del Estado. La irrupción de este tipo de sociedades es relativamente reciente, explica el autor. La primera, Petrouruguay SA, fue creada en 1991 y desde entonces no han parado de constituirse nuevas firmas, en gobiernos de todos los colores, a razón de tres por año en promedio. «Dado su diseño institucional», estas sociedades «revisten un particular desafío para el co...