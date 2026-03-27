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44.º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay

Belleza, internacionalismo, comunidad

Juan Recuero
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

El 44.º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay irá desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril, con una programación que excede las 200 películas, que representan a 67 países y están repartidas entre siete categorías competitivas, además de las muestras panorámicas y las exhibiciones especiales. El clásico de abril y su notable desmesura vuelve a confirmar que en Uruguay, aun siendo muy pocos, el cine sigue encandilando.

Conferencia de lanzamiento del 44 Festival Cinematográfico Internacional del Uruguayen Cinemateca Uruguaya. Difusión, Cinemateca.

En la conferencia de prensa de esta edición del festival, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring, arriesgó que, con el tiempo, Cinemateca ha terminado por cambiar el vínculo que tenemos con la ciudad. Durante su discurso, tal vez ella misma estaba siendo presa de un déjà vu, el retorno de esa suerte de universo paralelo que instalan los festivales de cine en las ciudades. Es que el que propone Cinemateca Uruguaya –y su magnánimo despliegue de títulos repartidos en una gran cantidad de salas– termina por reconfigurar la manera en que los habitantes de la ciudad circulan por el espacio público. Así, recorremos la ciudad dibujando itinerarios complejos, coartadas que buscan saciar nuestra voracidad cinéfila pese a que, en la práctica, todo resulte finalmente i...

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Publicado en: Cultura Edición 2105
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