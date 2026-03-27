Ver y apostar

Abrir por primera vez el catálogo del festival es confrontar una cantidad de información abrumadora, imposible de procesar. El shock de dopamina viene acompañado de una alegría infantil, solo opacada por la frustración dual de sopesar, por un lado, que necesitaríamos varios clones para ver todas las películas buenas y, por otro, la cantidad de tiempo y trabajo que nos llevará la navegación, estudio, evaluación y selección de títulos. Atendiendo a una comprensible necesidad de orientación, comienzo este listado con las películas que ya he podido ver y que recomiendo enfáticamente. Es necesario arrancar con la impactante Romería, de la catalana Carla Simón, una de las directoras revelación más importantes de los últimos tiempos. La película acompaña, sin prisas y con un cándido naturalismo, ...
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