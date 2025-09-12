«El borrador del Ministerio de Justicia está terminado»

—¿Por qué se decidió no incluir la creación de un ministerio de justicia y derechos humanos en el proyecto de ley de presupuesto?

—La creación de ese ministerio está en el programa del Frente Amplio [FA] y en las prioridades del programa presentadas en Colonia en setiembre de 2024. Estuvo en los discursos de la campaña del presidente Yamandú Orsi y entre las 63 prioridades que el gobierno tiene previsto desarrollar en este quinquenio. Eso no ha cambiado. Desde la Prosecretaría hemos trabajado en la creación de un borrador de proyecto de ley en consulta con técnicos y especialistas nacionales y extranjeros, que está terminado y en manos del presidente de la república. Cuando se plantea en qué momento enviar ese proyecto al Parlamento, yo le sugiero al presidente que no lo incluya en el pres...