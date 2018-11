Buitres por voto popular

En 2016 los Buitres tuvieron la interesante idea de producir un disco cuyo repertorio fuera el resultado de la votación de su público.

Tras reunir más de 6 mil votos, el disco finalmente tomó forma y fue presentado en vivo en julio de ese año en La Trastienda, en una exitosa serie de recitales a sala llena. Con el título de 20 canciones 20, es, sin la menor duda, un producto atípico en la producción de la banda y la respuesta más precisa a aquello que su enorme público anhela escuchar. Conviene aclarar que no se trata de un compilado de “viejos éxitos”, sino de un nuevo disco, ya que Buitres volvió a grabarlos en Overhead Estudios entre setiembre y octubre de 2016.

El álbum,1 como era de esperarse, incluye numerosos clásicos en la trayectoria de la banda desde su surgimiento en 1989 como continuidad histórica de aquello que fueron Los Estómagos, uno de los grupos clave del histórico rock uruguayo de los años ochenta, entre los que también se encontraban Los Traidores, Los Tontos, Zero, Neoh 23, entre muchos otros de aquel período signado por un cierto desencanto y por el retorno a la democracia tras la larga noche de la dictadura. Era un rock cultivado por pibes en general vestidos de negro, con raíces musicales vinculadas al punk de bandas como Los Ramones, Sex Pistols o The Cure.

En el caso de Buitres esas raíces mantienen su influencia, pero se suman otros matices venidos desde Bruce Springsteen, Elvis Presley, el tango y hasta –sobre todo desde el punto de vista instrumental– Joaquín Sabina.

Hoy Buitres –que ya no se autodenominan “Buitres después de la una”– son un nombre tradicional de cara a un público que en gran medida ha crecido con ellos y que ha pasado ya los 40 años de edad. Curiosamente, tienen un enorme predicamento en lo local pero no han logrado en Argentina la inserción que obtuvieron La Vela Puerca y No Te Va Gustar.

Buitres tiene algunas características muy fáciles de detectar: dos poderosas guitarras que hacen base todo el tiempo –en general pisando el pedal de overdrive– y que muy raramente esbozan algún solo, tocadas en este disco, como es tradicional, por Gustavo Parodi y José “Pepe” Rambao; una firme base rítmica formada por Orlando Fernández en bajo y Nicolás Souto en batería y, por supuesto, el carisma de Gabriel Peluffo en la voz líder, una voz excluyente que es apenas acompañada ocasionalmente por coros en general mezclados “por allá atrás”.

Los temas tienen textos muy interesantes, que se mueven en un universo poético bastante más hondo que aquel en el que navegan otras bandas uruguayas, incluso algunas de las más célebres.

En lo musical son canciones de estructura sencilla, con modulaciones y encadenamiento de acordes bastante básicos y melodías sin mayores complicaciones. Pero esa simpleza opera a favor del producto final: son así, componen así, suenan así y desde hace décadas tienen un público fiel que los lleva no sólo en sus oídos sino también en el corazón, algo que pocos artistas pueden lograr.

Cuentan con una abundantísima discografía que incluye más de una docena de álbumes de estudio, un puñado de álbumes en vivo y cuatro Dvd, y suman ahora este disco elegido por la gente, en el que no faltan algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como “Esa mirada”, “Natalia”, “Espinas en el corazón”, “Fresias”, “A sangre fría”, “Ya no saben que decir”. Casi todos siguen el patrón clásico de la banda: temas de tempo intermedio, ni muy rápidos ni muy lentos, con mucha guitarra y Peluffo empujando y empujando con mucha fuerza desde la voz líder. Hay también algunas excepciones, como el tema basado en blues “La copa”, pero es, en todo caso, la excepción que confirma la regla.

A pesar del paso del tiempo y de la reciente fascinación de Gabriel Peluffo con el tango, que lo ha llevado a grabar y cantar ese género, Buitres sigue adelante porque así lo quiere la gente.

Este disco es el más claro ejemplo de ello.