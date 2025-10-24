Burlar candado - Semanario Brecha
Edición 2083 Suscriptores
Los cambios al secreto bancario

Burlar candado

Luciano Costabel
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

El gobierno logró media sanción para su proyecto de presupuesto quinquenal, aunque debió dejar por el camino parte de su agenda. Entre las iniciativas postergadas figuran los cambios al secreto bancario, que ahora pasarán al Senado. Allí podría comenzar a desatarse una discusión clave sobre uno de los últimos vestigios del Uruguay como plaza financiera.

Ministerio de Economía y Finanzas.

El Frente Amplio (FA) consiguió una victoria política clave en la Cámara de Diputados. Sin mayorías propias, logró aprobar la mayor parte del articulado del proyecto de presupuesto quinquenal. Gracias al acuerdo alcanzado con Cabildo Abierto y aprovechando la dispersión opositora, pudo superar sin demasiados contratiempos uno de los mojones más importantes del período, en un escenario que, a priori, se preveía más desafiante.
El triunfo no fue solo político. Además de asegurar la asignación presupuestal para los distintos incisos y organismos públicos, el articulado incluyó una serie de modificaciones tributarias centrales para garantizar la sostenibilidad del plan de gobierno. El programa apunta a reducir el déficit de las cuentas públicas a partir de una mayor recaudación, sin afectar el...

Publicado en: Edición 2083 Uruguay
