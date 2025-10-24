Burlar candado

El Frente Amplio (FA) consiguió una victoria política clave en la Cámara de Diputados. Sin mayorías propias, logró aprobar la mayor parte del articulado del proyecto de presupuesto quinquenal. Gracias al acuerdo alcanzado con Cabildo Abierto y aprovechando la dispersión opositora, pudo superar sin demasiados contratiempos uno de los mojones más importantes del período, en un escenario que, a priori, se preveía más desafiante.
El triunfo no fue solo político. Además de asegurar la asignación presupuestal para los distintos incisos y organismos públicos, el articulado incluyó una serie de modificaciones tributarias centrales para garantizar la sostenibilidad del plan de gobierno. El programa apunta a reducir el déficit de las cuentas públicas a partir de una mayor recaudación, sin afectar el...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate