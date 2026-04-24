No te vistas que no vas - Semanario Brecha
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El planteo de economistas del FA y la reacción del gobierno

No te vistas que no vas

Victor H. Abelando
24 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La negativa del Ejecutivo a las sugerencias de la Unidad Temática de Economistas de la comisión de programa del Frente Amplio vuelve a poner en evidencia las dificultades de relacionamiento de la fuerza política con su gobierno. La gestualidad de concurrir a la sede de la calle Colonia de la que hacen gala los distintos jerarcas gubernamentales no disimula la actitud de una administración que encapsula varios de los planteos surgidos de su base.

Gabriel Oddone, ministro de Economía. Presidencia.

El 2 de agosto de 2025 el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) encomendó a la Comisión Nacional de Programa el estudio de la situación tributaria del país y los posibles escenarios a desarrollar para cumplir con los compromisos establecidos en las bases programáticas 2025-2030. La comisión derivó el pedido a la Unidad Temática de Economistas (Uteco), cuyo trabajo, entregado a fines de marzo, fue presentado días atrás a la Mesa Política del FA y señala la conveniencia de introducir modificaciones en la actual estructura tributaria. El documento de la Uteco ingresa a la discusión de la fuerza política de gobierno en momentos en que desde el Poder Ejecutivo se reconoce un enlentecimiento del crecimiento económico (1,8 en lugar del 2,6 por ciento del PBI previsto para 2025), con la consigu...

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Publicado en: Edición 2109 Uruguay
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