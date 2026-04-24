No te vistas que no vas

El 2 de agosto de 2025 el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) encomendó a la Comisión Nacional de Programa el estudio de la situación tributaria del país y los posibles escenarios a desarrollar para cumplir con los compromisos establecidos en las bases programáticas 2025-2030. La comisión derivó el pedido a la Unidad Temática de Economistas (Uteco), cuyo trabajo, entregado a fines de marzo, fue presentado días atrás a la Mesa Política del FA y señala la conveniencia de introducir modificaciones en la actual estructura tributaria. El documento de la Uteco ingresa a la discusión de la fuerza política de gobierno en momentos en que desde el Poder Ejecutivo se reconoce un enlentecimiento del crecimiento económico (1,8 en lugar del 2,6 por ciento del PBI previsto para 2025), con la consigu...
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