Cámara oculta - Semanario Brecha
ANEP dice no tener información sobre su proyecto de reconocimiento facial en liceos

Cámara oculta

Agustín Büchner
12 diciembre, 2025
En respuesta a pedidos de acceso a la información pública, el ente niega poseer documentación sobre el plan piloto del liceo José Luis Invernizzi, de Piriápolis, en el que propuso instalar cámaras de reconocimiento facial para controlar la asistencia de los estudiantes y que quedó sin efecto por el rechazo de la comunidad educativa. Tampoco da explicaciones sobre su relación con las dos compañías tecnológicas privadas que iban a ser parte del proyecto, que no fue registrado ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

Monitoreo de la red de videovigilancia de los centros de enseñanza pública, el 24 de febrero de 2025. Presidencia.

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió, por mayoría, comunicar que no cuenta con información sobre el plan piloto de uso de reconocimiento facial para el control de asistencia de liceales, que el propio ente intentó implementar, con el argumento de que no tomó ninguna resolución vinculada al tema.
La historia comienza el pasado 19 de agosto, con la convocatoria de la ANEP a una reunión en el liceo de Piriápolis en la que se presentó el plan piloto y en la que participaron unas 30 personas: el equipo de dirección del liceo, los docentes y el personal administrativo, junto con representantes de la Dirección Sectorial de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la ANEP y un representante de la Inspección Departamenta...

Publicado en: Edición 2090 Uruguay
