Cámara oculta

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió, por mayoría, comunicar que no cuenta con información sobre el plan piloto de uso de reconocimiento facial para el control de asistencia de liceales, que el propio ente intentó implementar, con el argumento de que no tomó ninguna resolución vinculada al tema.

La historia comienza el pasado 19 de agosto, con la convocatoria de la ANEP a una reunión en el liceo de Piriápolis en la que se presentó el plan piloto y en la que participaron unas 30 personas: el equipo de dirección del liceo, los docentes y el personal administrativo, junto con representantes de la Dirección Sectorial de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la ANEP y un representante de la Inspección Departamenta...