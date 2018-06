Cambiar de nombre para no ser un recuerdo

Arturo todavía la espera en la confitería de Cabildo y Lacroze. Tiene en una mano un alhajero y con la otra se lleva el cigarrillo a los labios. No hay misterio. Ella no va a volver. O volverá pero entrará por otra puerta y él no la podrá ver. O a lo mejor sí se encuentren, bajo otra forma, con otros labios pero con el mismo gesto, destinados a girar siempre en torno al recuerdo del otro.

La costa ciega, de Carlos María Domínguez (Buenos Aires, 1955), fue publicada por primera vez en 2009 y reeditada en la colección Lectores de la Banda Oriental este año, con prólogo de Ignacio Bajter.

Camboya, con sus medias verdes y su minifalda de jean, aparece frente a un parador desolado sobre la ruta 10. Ema la observa, curiosa, extrañada. Nadie pasa por Dallas, menos alguien con el aspecto de ...