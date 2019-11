Caminando a la derecha en una noche silenciosa

Con las

manos enharinadas se secaba las lágrimas y, cuando

no, estiraba la masa para los tallarines con una botella de vidrio. Era la

mañana del lunes y doña Esther, a sus 87 años, no podía creer que “el

Frente” no ganara en primera vuelta. El silencio de la derrota la invadía

cuando la sobresaltó el golpe seco de la puerta de la cocina y la madera crujió

por el empujón. Mary, su hija de 53 años, entró corriendo, se paró a su lado y

con los puños en alto gritó antes de besarla: “Gracias a Dios vamos a sacar

a esos del Frente”.

En

Colonia volvió a ganar el Frente Amplio, aunque perdió unos 5.600 votos en

relación con 2014 (y Mujica sigue siendo el ídolo al lograr nuevamente una

banca que ocupará Nicolás Viera). Aun así, se redujo la diferencia con el

Partido Nacional que, a su vez, obtu...