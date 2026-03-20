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La iniciativa de abrir las empresas públicas a inversores privados

Campanazo

Enzo Adinolfi Luciano Costabel
20 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La idea de incorporar capitales privados en proyectos impulsados por las empresas públicas busca canalizar el ahorro local hacia nuevos desarrollos y ampliar la capacidad de inversión estatal. Inspirado en el modelo eólico de UTE, el esquema abre interrogantes sobre su aplicación en sectores económicos más expuestos al riesgo. La oposición celebra la propuesta, que reabre en el Frente Amplio una discusión incómoda. Brecha recogió la opinión de los economistas Pablo Messina, Ramiro Correa y Fernando Isabella.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, en la Torre Ejecutiva. Focouy, Gastón Britos.

Cada vez que una empresa ingresa al mercado de valores, una campana marca el inicio de su cotización. El gesto es simbólico, pero señala el pasaje hacia una lógica en la que el financiamiento, el riesgo y parte del control quedan en manos de los accionistas inversores. Ese movimiento es, justamente, el que comienza a insinuarse en nuestro país. La propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para habilitar que agentes privados participen en proyectos de empresas públicas aún carece de definiciones precisas, pero sus líneas generales empiezan a delinearse. La iniciativa, anunciada días atrás en La Diaria Radio (9-III-26), apunta a canalizar el ahorro nacional hacia emprendimientos vinculados a entes estatales, mediante la estructuración de proyectos bajo derecho privado, c...

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Publicado en: Edición 2104 Uruguay
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