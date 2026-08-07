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Las reuniones reservadas de Alejandro Sánchez con académicos sobre el rumbo del gobierno

De asados

Luciano Costabel
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

En medio de cuestionamientos sobre la gestión y el vínculo con la militancia, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, abrió un ámbito de intercambio con académicos e intelectuales para escuchar críticas y diagnósticos sobre la marcha del gobierno, bajo estricta reserva. La iniciativa coincide con una reactivación de la orgánica frenteamplista, que apunta a una mejor coordinación entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo.

Alejandro Sánchez, en el acto del Primero de Mayo. Magdalena Gutiérrez.

Los encuentros comenzaron a fines de marzo. Por entonces apenas se había cumplido el primer año de gestión, pero distintos estudios de opinión registraban un deterioro sostenido de la aprobación del gobierno y crecían las señales de malestar dentro del Frente Amplio (FA). En ese contexto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, decidió impulsar una serie de cenas reservadas con referentes del mundo académico y de la producción de conocimiento, con el propósito de escuchar diagnósticos y miradas sobre el momento político. La iniciativa se desarrolló por fuera de los ámbitos orgánicos de deliberación del FA y constituyó un canal propio de intercambio en un momento de creciente incertidumbre dentro del oficialismo. La dinámica fue deliberadamente informal, sin fechas predefinidas,...

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Publicado en: Edición 2124 Uruguay
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