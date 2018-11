Cantámelas en coreano

Un día de invierno en Piriápolis disfrutaba de un atardecer precioso cuando se destacó en el horizonte una figura de baja estatura vestida de negro. Su silueta rompía con los tonos cálidos del cielo haciendo que se vieran claramente las letras enormes escritas en la espalda de su remera: Bts. Esta sigla puede verse en camisetas, gorros, buzos, muros y hasta tatuajes, pero cabe aclarar que las personas que la portan no están en ningún tipo de secta, sólo son seguidores del grupo de música popular coreana

(más conocida como k-pop) llamado así.

“Los nuevos Beatles” (apodo que ganó Bts luego de ser el centro de un artículo de la revista Times1) se encuentran estableciendo una base de fans masiva, comparable a la de los cuatro de Liverpool. La banda tiene siete miembros que encuentran formas de destacarse mientras implementan una coreografía precisa y cantan letras con mensaje social. No es raro ver en su merchandising el nombre y el año de nacimiento de algunos de ellos (Suga, 93; Jung Kook, 97, etcétera). Cuando veas estas prendas o accesorios sobre el cuerpo de alguien sabrás que estás en presencia de un “Army” (nombre oficial de los fans de los cantantes, formado por las siglas de Adorable Representative MC for Youth2). Quien sea parte de la Generación Z seguramente ya vivió algo similar con One Direction, ex boyband del momento, pero los Army están un paso adelante, ya que consiguen que los Bts ganen todos los premios multinacionales en los que el público puede influir.

Los y las Army uruguayas no se quedan atrás respecto de sus compañeros internacionales. Unos cuantos fans nacionales han logrado que se hagan varias funciones de la película del grupo llamada Burn The Stage: The Movie, en la que se muestra su pasada gira mundial.

El documental se proyectará en los cines Movie entre el 15 y el 18 de noviembre. Una de las organizadoras, Valentina García (23), cuenta que se fueron agregando funciones en la medida en que se agotaban las entradas, lo cual sucedió en un tiempo promedio de 40 minutos.

Las funciones no consisten simplemente en ver la película, ya que los fans de los artistas de k-pop llevan banners para identificarse (carteles grandes que representan cuál es su miembro favorito, y diferentes halagos para todo el grupo).Otro aspecto infaltable de estos eventos son los llamados fanchants: cánticos que hacen los fans para complementar (pero no tapar) las canciones de los músicos. Los fanchants suelen empezar con gritos que separan las sílabas de los nombres de todos los integrantes del grupo, y no deben compararse con las canciones de, por ejemplo, hinchas de fútbol, ya que se destacan por ser igual de coordinados que los bailes de sus ídolos.

Otro aspecto particular es que los fans de Bts son conocidos por tener su propia Army bomb. Esta es un artefacto que funciona como un palo de luz brillante en un cumpleaños de 15 o en un concierto, sólo que su costo es mucho más elevado y su diseño es una forma oficial de representar a su grupo favorito. Cualquier fanático del k-pop te dirá que tener un lightstick (así se le llama a estas piezas en general) es una de las tantas señales de que un grupo ha tenido éxito, ya que las compañías que los representan han decidido gastar más dinero en el merchandising de la banda.

Todas estas características pueden esperarse de las funciones en Montevideo, aunque los organizadores les han planteado a los fans apagar sus Army bombs durante la proyección para no molestar a quienes van únicamente a ver la película. Es que los Bts impulsan constantemente respetar a los demás, como lo podemos observar en el discurso que dio su líder, R M, ante la Organización de las Naciones Unidas.

Si los jóvenes que gustan del k-pop asisten a una función y se quedan con ganas de más, pueden también compartir otros momentos con fans, ya que organizan reuniones para ver videos, hacen concursos de baile y muchas otras actividades. Para ser parte de esta comunidad tienen varias opciones: pueden sumarse a uno de los diferentes grupos que se dedican a bailar y cantar sus canciones en Uruguay, los cuales se presentan en convenciones y eventos; pueden asistir a clases profesionales de baile para aprender sus coreografías; y por supuesto, pueden seguirlos en las redes tanto a ellos como a sus fans, que son igual de entretenidos y tienen una altísima presencia. Con todo esto a su favor, no es raro que los Bts sean los artistas con mayor presencia en las redes sociales, quitándoles cualquier tipo de posibilidad a ídolos pop de la talla de Justin Bieber o Camila Cabello.