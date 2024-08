Hacia la próxima aventura

En un recodo del destino, se reunieron tres melómanos montevideanos: Nelson Barceló, escritor y periodista, Pedro Dalton, cantante de Buenos Muchachos y Chillan las Bestias, y Orlando Fernández, guitarrista de Exilio Psíquico y bajista de Buitres. La idea fue bastante simple: hacer un programa de radio que se tratara de la música que más les copaba y llamarlo Isla de Encanta. Para agregar un poco de color, cada programa tendría un músico invitado que sería entrevistado por Nelson y que luego tocaría algún tema en vivo junto con Pedro, todo en el estudio de grabación de Orlando. Como las radios de a poco están falleciendo y, como es de imaginarse, no hay mucho lugar para una propuesta tan nerd, se fueron de Radio Cultura y optaron por el formato pódcast.

Ahora todo es pódcast, cualquiera hace un pódcast, pero si uno escucha Isla de Encanta, su nostalgia nos remite a una película de adolescentes: la gracia de encontrar entre las reliquias del abuelo una radio y micrófono viejos y darse cuenta de que, sintonizando en cierta frecuencia, es posible comunicarse con personas y hacer un programa de radio de lo que más te gusta. Otra foto que se viene a la memoria es esto de la música en vivo en una radio, algo que solía ser habitual y tenía un verdadero peso artístico. ¿Cuántos grandes discos legendarios son, en fin, grabaciones de transmisiones en vivo de la radio? Para empezar, varios títulos emblemáticos del jazz. Por eso Isla de Encanta tiene un swing entrañable, y no es casualidad que el programa haya logrado un culto de seguidores para, así, llegar a otros sitios, como a uno de los eventos organizados para conmemorar los 70 años de Cinemateca o al icónico boliche La Cigale, de Buenos Aires. Es más, lanzaron dos compilados de las grabaciones hechas con invitados y ambos fueron nominados en los premios Graffiti.

En el nuevo proyecto del programa, titulado Españoles en español, la aventura contará con la participación de Sebastián Teysera y de Sofía Nicolás Diez, integrante del Departamento de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid. Un dato no menor es que el evento se concentrará en el trabajo de Ángel Álvarez, poeta y músico madrileño seguramente desconocido para una gran cantidad de personas en Uruguay, pero eso es parte de la gracia del programa: meterse en mundos desconocidos y tal vez irrelevantes para la mayoría, pero confiando en estos tres fisuras porque, según ellos, Álvarez es «el secreto mejor guardado del rock y la literatura iberoamericana». No cabe duda de que, detrás de esto, aún yace un sueño adolescente, un pecado para las exigencias de la maquinaria laboral. No nos ha ido muy bien con lo importante, así que probemos con lo irrelevante. Quizás, allí, pasen otras cosas.