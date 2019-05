Canto de veras

No se puede entrevistar a Roberto Darvin; lo que se puede es conversar con él. Una entrevista es como una conversación sesgada: uno pregunta y el otro contesta. Pero él hace preguntas a su vez, dice cosas que obligan a responder o contesta cantando una canción. Recibió a Brecha en su casa de El Pinar, escondida atrás de una especie de selva.

—¿En qué

andás con la música?

—Mirá, ¿en qué ando? Simplemente

haciendo canciones sin parar. No puedo parar, me agarró una dinámica que...

Para mí es muy placentero escribir. Me gusta escribir, me gusta enredarme. Son

los únicos problemas que me halagan, que me satisfacen, que me divierten, que

me hacen vivir a gusto: la música, la viola, las palabras, las medidas... Es

para lo único que tengo medida.

—Sos muy de jugar con las

palabras.

—S...