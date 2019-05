Si no lo conoce, se lo mostraré

El viernes 31 de mayo, este gran referente de la música popular uruguaya se presentará en La Fraterna, en Lomas de Solymar. Brecha aprovechó la ocasión para revisitar su historia, su música y su personalidad.

Me costó mucho

hacerme una visión más o menos estructurada de Roberto Darvin. No me refiero a

esta nota en particular, sino a la idea misma de ese músico tan particular,

único quizá. El nombre lo vi por primera vez en la ficha técnica de Aquello

(1981), de Jaime Roos, en que hacía una de las voces murgueras en “Los

olímpicos” y las guitarras milongueras de “Aquello”. Luego me lo nombraron como

integrante del movimiento de la canción protesta folclorista de los años

sesenta y autor del recordado clásico “Jacinto Vera”, pero en esos años

pre-Internet era muy difícil escucharla: sus ...