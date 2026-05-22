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El cierre del Centro de Breve Estadía del INAU

Capurro 791

Camila Ghemi
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Luego de años de advertencias de organismos internacionales y locales sobre las pésimas condiciones de las llamadas puertas de entrada al sistema de protección del INAU, las autoridades decidieron el cierre del cuestionado Centro de Breve Estadía (ex Hogar Tribal). El instituto planea abrir cuatro nuevos centros para varones, según las necesidades de cada uno. A pesar del cierre, las marcas de lo ocurrido con los adolescentes allí internados todavía permanecen en la casona de la calle Capurro.

Interiror del ex Hogar Tribal, en Capurro. Agustín Fernández.

La casa ya estaba vacía. Los ocho chiquilines que habitaban el Centro de Breve Estadía (CBE), que alguna vez se llamó Hogar Tribal, estaban en el Campamento Araucaria, en La Floresta, mientras el lugar se iba despojando de los pocos muebles que tenía. El funcionamiento de la casa, ubicada en la calle Capurro 791, había sido observado muchas veces por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Luego de varias observaciones que no fueron atendidas, en mayo de 2023 la recomendación del MNP fue contundente: «Traslado inmediato de la totalidad de la población residente en el Centro de Breve Estadía de varones» y «cierre temporal del Centro de Breve Estadía de varone...

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Publicado en: Edición 2113 Uruguay
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