La casa ya estaba vacía. Los ocho chiquilines que habitaban el Centro de Breve Estadía (CBE), que alguna vez se llamó Hogar Tribal, estaban en el Campamento Araucaria, en La Floresta, mientras el lugar se iba despojando de los pocos muebles que tenía. El funcionamiento de la casa, ubicada en la calle Capurro 791, había sido observado muchas veces por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Luego de varias observaciones que no fueron atendidas, en mayo de 2023 la recomendación del MNP fue contundente: «Traslado inmediato de la totalidad de la población residente en el Centro de Breve Estadía de varones» y «cierre temporal del Centro de Breve Estadía de varone...
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