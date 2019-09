Casper (en el cielo con diamantes)

Daniel Johnston siempre supo que era un artista, pero pensó que la fama y la fortuna le llegarían por sus dibujos y películas. Sin embargo, muy pronto descubrió que tenía un inmenso don para hacer canciones. La culpa la tuvieron los Beatles.

Si su vida fuera

un libro, sería parte de aquel cuyo título incluyera las palabras “El extraño

caso de…”. ¿Cómo es posible que alguien con los problemas de salud mental que

tuvo Johnston a lo largo de toda su vida haya tenido tanto éxito en hacer

conocer –y apreciar– sus inusuales canciones? Se ha repetido que los apoyos de

Sonic Youth, los Butthole Surfers y, sobre todo, de Kurt Cobain –quien usaba

repetidamente la camiseta con la tapa del casete de Johnston Hi, How Are You–

fueron el factor determinante. Y sin embargo, para ese entonces Johnston ...