¿Central o convención?

“Es hora de que las preocupaciones dejen de

quedar encerradas entre cuatro paredes, presas de la sordera y el menosprecio

político.” Bajo esta bandera, algunos sindicatos pertenecientes a la orgánica

del Pit-Cnt hicieron pública una

denuncia contra el funcionamiento “antiestatutario” de la línea política

mayoritaria y de filiación frenteamplista, alegando “falta de democracia

interna” y la “sobrerrepresentación” ejercida por parte del Secretariado

Ejecutivo.

El Pit-Cnt no es una central sindical. Al menos,

no lo sugiere así su historia ni sus documentos fundacionales. La palabra

“central”, de hecho, no es mencionada ni una sola vez en el estatuto vigente,

piedra angular de la organización desde 1966. Manejado y finalmente descartado

en las discusiones germinales de la entonces Cnt,

el ...