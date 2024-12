De plomo a oro

Parecía que la discusión por la seguridad social tendría un momento de pausa. Luego de que no se alcanzaran los votos necesarios para ratificar la propuesta presentada por el PIT-CNT junto a otras organizaciones sociales, muchos auguraban que todos aquellos temas postergados tomarían relevancia en el debate público. Pero lo que no se tenía en cuenta en aquella lectura era que el cierre del primer round marcaba un escenario extremadamente ajustado y que, en ese contexto, quienes apoyaron el sí resultaban una porción electoral irresistible. Es que del casi millón de personas que pusieron la papeleta blanca, unas 120 mil no se alinearon con ninguno de los partidos que se encuentran en la disputa por el gobierno (votaron al sí, a Identidad Soberana o a partidos chicos que no lograron represent...