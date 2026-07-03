Ciclo mundialista

6-VII-26. Comienza el desfile de jugadores de la selección por el programa de Buysan. El primero en hablar es Emiliano Martínez, que confiesa que Marcelo Bielsa le dijo que lo llevó porque le hacía gracia que se llamara igual que el arquero argentino.

11-VII-26. Se reanuda el Intermedio. En Jardines, Nacional empata 0 a 0 con Danubio. Silvera se retira sentido. A la misma hora, pero en Miami, México derrota a Noruega y se convierte en semifinalista de la Copa del Mundo.

12-VII-26. Peñarol enfrenta a Racing en el estadio Centenario. Gana Racing 3 a 1. El gol mirasol es obra del argentino Jaime.

19-VII-26. México derrota a Estados Unidos y se consagra campeón del mundo. Donald Trump se niega a entregarles el trofeo a sus vecinos. «Que se los dé el Chavo», manifiesta. Se registran incidentes. Más temprano, Cerro y Racing empatan 0 a 0 en el Tróccoli.

28-VII-26. Nacional cae 3 a 0 ante Tigre y queda eliminado de la Copa Sudamericana. Silvera se retira sentido. Jorge Bava es cesado de su puesto de entrenador. Álvaro Gutiérrez, Daniel Carreño y Flavio Perchman son los principales candidatos a sucederlo. Nicolás López vuelve a cargar sus fotos en Instagram.

01-VIII-26. El youtuber Josema le cambia el nombre a su canal, que pasa a llamarse La Locura de Giordano. Sergio Gorzy afirma que el comunicador español figura como interesado en adquirir la empresa Magnolio para así poder cambiarle el nombre a sus diferentes emisoras y programas. Josema ni lo confirma ni lo desmiente.

28-XI-26. Deportivo Maldonado campeón uruguayo tras derrotar 1 a 0 a Racing en el Parque Viera.

12-XII-26. Elecciones en Peñarol. Se registra un cuádruple empate técnico entre los candidatos Ignacio Ruglio, Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera y Fredy García que obliga a un escrutinio público a efectuarse en el palacio homónimo, con entrada libre. Finalmente, Ruglio obtiene el triunfo por una diferencia de tres votos. Se registran incidentes. El presidente electo hace un llamado a la unidad, antes de tomarse a golpes de puño con Damiani. Se retiran abrazados y cantando la canción denominada «La del carbonero».

11-II-27. Elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Previamente, Ignacio Alonso modifica los estatutos para poder presentarse a una rereelección. Paco Casal lo denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura, pero la FIFA interviene advirtiendo que cualquier intromisión del Estado en situaciones internas del fútbol puede derivar en la suspensión de Uruguay y la pérdida de la sede mundialista. Desde su entorno, afirman que el presidente de la república no vería con tan malos ojos intervenir y que, en efecto, nos saquen la responsabilidad de invertir 120 millones de dólares en un estadio que no se va a llenar nunca. «¿Organizar un Mundial? Me encanta y lo detesto», habría afirmado. Finalmente, el gobierno no interviene y, con el voto del fútbol juvenil femenino del interior, Alonso logra la reelección superando a Eduardo Abulafia y a Arturo del Campo.

16-IV-27. Comienzan las eliminatorias con el choque Perú-Ecuador en Lima. Empate 0 a 0. Con ese resultado, ambos clasifican a la Copa del Mundo de 2030. Ese mismo día, en Cabo Verde, Uruguay –ya dirigido por W. S. Abreu– enfrenta al representativo local, en lo que se denomina la revancha da Praia. Gana Cabo Verde 1 a 0. Ronald Araújo se retira sentido.

20-VIII- 27. Tras varias idas y vueltas, comienzan las obras en el estadio Centenario.

26-XI-27. Con gol del Diente López, Peñarol derrota a Uruguay Montevideo y se consagra campeón uruguayo. Ese día, hay elecciones en Nacional: Javier Moreira se consagra presidente.

2-XII-27. Se interrumpen las obras en el estadio Centenario por falta de rubros.

16-VII-28. Se celebra la final de la Copa América en Houston, Texas. Argentina derrota 1 a 0 al campeón del mundo con gol de Messi. Se registran incidentes. La selección de Abreu ya había caído en cuartos de final ante El Salvador.

27-XI-28. Con gol del Diente López, Deportivo LSM se consagra campeón uruguayo, tras superar 1 a 0 a Nacional en la final. No lo grita por respeto.

27-X-29. La fórmula Lacalle Pou-Hearst se impone en primera vuelta con el 50,32 por ciento de los sufragios. La dupla frenteamplista, integrada por Blanca Rodríguez y Marcos Casas, obtiene el 21 por ciento. El tercer lugar, con el 18 por ciento, le corresponde a la fórmula Salle-Vignola.

06-XII-29. Nacional se consagra campeón uruguayo tras derrotar 2 a 1 a Liverpool con goles de Darwin Núñez. El gol negriazul es obra de Silvera, que se retira sentido.

01-III-30. En su discurso de asunción, el presidente electo Luis Lacalle Pou afirma que no es buena cosa politizar el Mundial y que es una fiesta que nos debe encontrar unidos a todos los uruguayos. Al día siguiente, la selección uruguaya, aún dirigida por Abreu, enfrenta a Alemania en un amistoso, en el remozado Gran Parque Central. Lacalle Pou da el puntapié inicial y, en el minuto 71, ingresa al campo en sustitución de Federico Viñas. Gana Uruguay 1 a 0 con gol del presidente, bajo una lluvia de insultos.

18-VII-30. Ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en el estadio Centenario. Frío polar, varios claros en las tribunas, ceremonia austera. El creador de contenido Guille Fútbol baja desde un helicóptero con la pelota oficial del Mundial (la Cubilla) y la coloca en el centro de la cancha, hacia donde se traslada Diego Forlán, a quien el pelo le llega a la cintura. Diego domina el útil y lo patea en dirección al arco de la Colombes. Pero no hay arco. Allí aparece Luis Suárez con un micrófono de vincha, para pronunciar un emotivo discurso: «Vine a devolverles el arco, del cual lo tenía en el fondo de casa, pero mucho no lo usamos». Con ayuda de Jorge Giordano lo colocan, mientras sueltan unas palomas y se da por organizado el Mundial. Minutos más tarde, Uruguay se enfrenta a Lesoto. Los lesotenses se quejan del estado del campo de juego. El encuentro termina en empate sin goles. Ronald Araújo se retira sentido.