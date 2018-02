El circo llegó al pueblo

Publicada cuando el autor tenía 28 años, Regreso a Birchwood, su segunda novela, permite ver los cimientos de la gran obra que el escritor irlandés levantaría con los años, diría un reseñador profesional de libros. Como no es el caso de este escriba tal función, y como tampoco he leído todos los libros de Banville, considero oportuno señalar algunos elementos interesantes de esta novela primeriza, de historia retorcida y olvidable pero con un ritmo particular, marca de estilo del autor de Eclipse y El libro de las pruebas.

La imagen de un circo de mala muerte, con animales apestados y números lastimosos, arrastrando por caminos desolados su collar de carromatos, es una secuencia bastante explotada por la ficción. Generalmente, al amasijo de freaks y almas torturadas que conforman la tro...